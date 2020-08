Mieke verenigt haar passies breien en brocante in nieuwe pop-upwinkel emz

24 augustus 2020

21u05 2 Brasschaat Op de Bredabaan in Brasschaat opent Mieke Windels (53) woensdag haar pop-upwinkel ‘Zia Maria’. In de shop combineert ze haar passie van het breien met een andere liefde: brocante. Naast wol, knitwear en brocante verkopen geeft Mieke persoonlijk brei-advies en organiseert ze workshops breien. “Ik hoop ook heel wat nieuwe klanten te kunnen besmetten met een goed virus: het brei-virus”, lacht Mieke.

Op vijfjarige leeftijd leerde Mieke breien van haar moeder. “Ik ben er nooit meer mee gestopt. Het is geen hobby, maar een passie”, zegt ze. De bal kwam aan het rollen toen een vriendin haar vroeg een kledingstuk tegen betaling te maken en een nicht van Mieke wilde leren breien. Negen jaar geleden begon ze dan met een brei-atelier bij haar thuis in Maria-ter-Heide. Dat startte aan de keukentafel, dan in een logeerkamer om te eindigen op de zolder. Maar ook daar barstte de onderneming van Mieke uit haar voegen.

Eigen en uniek

Nu de evenementenlocatie van haar man Philip Wauters stil ligt, zag Mieke haar kans een pop-upwinkel te openen. “Dit is eigenlijk een logisch vervolg”, vertelt Mieke. De shop krijgt de naam ‘Zia Maria’. “Het is Italiaans voor tante Mieke. Voor mij vier kinderen heb ik alle truien altijd zelf gemaakt, maar ook voor mijn nichtjes en neefjes breide ik”, legt ze uit.

Vooral met eigen patronen en ontwerpen wil Mieke het verschil maken. “Wie hier wol koopt, krijgt een gratis patroon mee. Maar ik maak ook truien en ander knitwear op maat: langer of met andere mouwen, dat kan allemaal. Zo is elk stuk ook uniek. Ik brei zelf eigenlijk nooit graag twee keer hetzelfde.” Die visie brengt ze ook in haar workshops over. “Je hoeft patronen niet klakkeloos over te nemen. Dat kan door met kleuren te spelen bijvoorbeeld.”

Breien is populair en dat heeft de coronapandemie zelfs versterkt. “Aan het begin van de crisis zag ik een kleine piek. Iedereen zit thuis en heeft meer tijd. En breien is een rustgevende, soms zelfs therapeutische bezigheid: je kan aan niets anders denken dan het breien zelf.”

Vintage interieur

Wie zelf liever niet breit, kan ook gewoon creaties van Mieke kopen en dragen. Die worden gepresenteerd in een vintage interieur. “Zo wil ik er een gezellige, leuke plek van maken. Al de spulletjes die ik hier verkoop, heb ik de afgelopen jaren verzameld via rommelmarkten of antiekwinkels. Een aantal breiwerken in de winkel zijn gebaseerd op de antiekstukken.”

Of Mieke er na de pop-up nog een vervolg aan wil breien met een permanente winkel? “Ik huur het handelspand nog tot februari van kaasspecialist Lourdon. Dan begint die hier te bouwen. Ik ga zien wat het geeft. Misschien keer ik terug naar het brei-atelier en open ik volgend jaar opnieuw een pop-up. Dat weet ik nog niet”, besluit ze.

‘Zia Maria’ bevindt zich op de Bredabaan 291 in Brasschaat. De pop-up is geopend woensdag, donderdag en zaterdag van 11 tot 18 uur. Op vrijdag is dat van 12 tot 18 uur. Workshops kunnen op afspraak doorgaan op woensdag (19-21 uur), donderdag (19.30-21.30 uur) of vrijdag (10-12 uur). Meer informatie via www.ziamaria.be.