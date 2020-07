Meeste hinder- en compensatiepremies aangevraagd in Brasschaat, minste in Stabroek Toon Verheijen

15 juli 2020

13u05 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat is in de noordrand van Antwerpen de gemeente waar de meeste hinder- en compensatiepremies zijn aangevraagd. Het gaat daar om 860 dossiers voor een bedrag van 7,1 miljoen euro. Stabroek telt het minste aantal aanvragen met 269 dossiers en een bedrag van 2,2 miljoen euro. Achtergestelde leningen werden maar amper aangevraagd. Dat blijkt uit de cijfers die Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg voor heel Vlaanderen.

De corona-hinderpremie was er voor voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Door de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de compensatiepremie in het leven geroepen. Er konden ook achtergestelde leningen aangevraagd worden met een verlaagde intrestvoet. Wij geven een overzicht met (afgeronde) cijfers per gemeente.

BRASSCHAAT

594 hinderpremies : 6,3 miljoen euro

266 compensatiepremies: 804.000 euro

1 achtergestelde lening van 30.000 euro

BRECHT

437 hinderpremies: 4,5 miljoen euro

206 compensatiepremies: 595.500 euro

achtergestelde leningen: 2 voor een bedrag van 100.000 euro

ESSEN

261 hinderpremies: 2.6 miljoen euro

116 compensatiepremies: 348.000 euro

achtergestelde leningen: geen

KALMTHOUT

295 hinderpremies: 3,1 miljoen euro

161 compensatiepremies: 487.500 euro

achtergestelde leningen: geen

KAPELLEN

396 hinderpremies: 4,1 miljoen euro

178 compensatiepremies : 538.500

achtergestelde leningen: geen

MALLE

249 hinderpremies: 2,6 miljoen euro

119 compensatiepremies: 358.500 euro

achtergestelde leningen: geen

SCHILDE

410 hinderpremies: 4,6 miljoen euro

222 compensatiepremies: 675.000 euro

achtergestelde leningen: 1 voor 400.000 euro

SCHOTEN

477 hinderpremies: 5,1 miljoen euro

276 compensatiepremies: 838.500 euro

achtergestelde leningen: twee voor 400.000 euro

STABROEK

187 hinderpremies: 1,9 miljoen euro

82 Compensatiepremies: 240.000 euro

achtergestelde leningen: geen

WUUSTWEZEL

276 hinderpremies: 2,8 miljoen euro

144 compensatiepremies: 424.500 euro

achtergestelde leningen: 2 voor 850.000 euro

ZOERSEL

334 hinderpremies: 3,5 miljoen euro

198 compensatiepremies: 610.500 euro

achtergestelde leningen: twee voor 105.000 euro