Marcel (7) verschijnt woensdag in VTM-programma ‘Dat Belooft Voor Later’ emz

27 april 2020

17u21 0 Brasschaat De zevenjarige Marcel Goegebeur uit Brasschaat maakt aanstaande woensdag zijn televisiedebuut in het VTM-programma ‘Dat Belooft Voor Later’ met Staf Coppens als presentator. Daarin zullen zijn ouders Zoë Verbrugge en Dieter Goegebeur moeten inschatten hoe hun zoontje in bepaalde absurde en verrassende situaties reageert. “We hebben ons toch af en toe goed vergist”, lacht Dieter.

Hoewel het gezin Goegebeur het televisieprogramma zelf niet kende, schreef Dieter zijn kinderen in op aanraden van de grootmoeder. “Volgens haar zouden mijn kinderen de geknipte kandidaten zijn”, zegt Dieter. Uiteindelijk was het de toen nog zesjarige Marcel die mocht deelnemen.

Aanstaande woensdag 29 april zal Marcel te zien zijn. In die aflevering draait het om buitenaards leven. “Omdat Marcel het programma niet kende, was het voor hem gewoon een uitstap met Staf Coppens. Hij was zich dus van geen kwaad bewust. Aan de opnames heeft hij heel goede herinneringen. Voor Marcel is Staf Coppens een echte held”, zegt Dieter.

Inschatten

Niet alleen Marcel, maar ook zijn ouders Dieter en Zoë zullen woensdag te zien zijn. De opzet van het televisieprogramma is immers dat ze inschatten hoe hun zoon zal handelen. “Dat hebben we af en toe goed gedaan, maar niet altijd. Zo houdt Marcel er thuis van de huisdieren te ‘koeioneren’. Toen hij bijvoorbeeld mocht kiezen tussen blijven zitten op een stoel en een snoeptaart krijgen of kleine katjes aaien, deed hij iets wat we niet hadden verwacht. Het programma zit eigenlijk heel goed in elkaar”, besluit Dieter.

Het televisieprogramma ‘Dat Belooft Voor Later’ met Marcel is op woensdag 29 april te zien op VTM vanaf 20.35 uur.