Mantelzorgers in de bloemetjes gezet Toon Verheijen

25 juni 2019

14u18 0

Tientallen mantelzorgers zijn door de gemeente in de bloemetjes gezet omdat ze zich dag in dag uit inzetten voor de verzorging van een familielid of kennis. Ze kregen van de gemeente een tas koffie of thee en een uitgebreid dessertenbuffet klaargemaakt door de kookploeg van Open Huis Kabas.Daarnaast konden de deelnemers terecht bij de verschillende infostanden van het woonloket, de dienstencentra, gezinszorg Villers, Dagverzorgingscentrum Vesalius,Samana, de boekfiets, de dienst pensioenen en tegemoetkomingen en poets- en karweidienst. Iedereen kreeg een map met informatiefolders mee naar huis, om daar alles rustig na te lezen.