Managers krijgen voortaan looptips van Europees marathonkampioen Koen Naert: “Trainingen worden stuk pittiger” Ben Conaerts

25 januari 2020

De Managers Marathon Club, een club van meer dan 200 Vlaamse managers met een passie voor het marathonlopen, krijgt de komende maanden steun van een professional. Niemand minder dan Europees kampioen Koen Naert verbindt zich als ambassadeur aan de club en zal zijn kennis en ervaring met de leden delen. Afgelopen zaterdag kwam Naert met hen kennismaken in Hotel Dennenhof in Brasschaat. "Ik hoop ook heel veel van hén te kunnen leren", zegt de marathonloper.

Trainen voor een marathon en tezelfdertijd een bedrijf leiden: het lijkt geen evidente combinatie, maar bij de Manaders Marathon Club (MMC) bewijzen ze al meer dan 20 jaar dat het kan. De club helpt al sinds 1988 honderden drukbezette Vlaamse bedrijfsleiders om de magische afstand van de 42 kilometer te overbruggen. De managers kunnen daarvoor niet alleen rekenen op coach Tomas Valcke, maar voortaan ook op professioneel marathonloper Koen Naert. Naert, Europees kampioen op de marathon, werd afgelopen zaterdag in Hotel Dennenhof in Brasschaat officieel voorgesteld als ambassadeur van MMC.

Pittige training

“Koen Naert is hét uithangbord van onze sport”, zegt Wilfried Silon, MMC- stichter en -bezieler. “Zijn prestaties inspireren onze leden en talloze anderen om het beste van zichzelf te geven in de marathon. We zijn heel blij dat Koen bereid is om één jaar lang ambassadeur te zijn van onze club. Hij zal zijn ervaring als professioneel marathonloper met onze leden delen en in maart met onze club komen meetrainen. Voor een professional als Koen zal dat rustig loslopen worden, terwijl het voor het gros van onze leden een pittige training zal zijn. Maar samen lopen schept een band en dat maakt het mooi.”

Voldoende rust

“Het is via coach Tomas Valcke dat ik vijf jaar geleden met MMC in contact ben gekomen”, vertelt Koen Naert. “Sindsdien ben ik altijd contact met de club blijven houden. Ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren om te lopen, dus spreekt deze rol als ambassadeur me enorm aan. Ik hoop dat er een wisselwerking kan ontstaan en dat ik ook heel veel van de managers kan leren. Een tip die ik hen al wil meegeven? Voldoende rust houden is sowieso heel belangrijk. Iedereen die deelneemt aan een marathon, vraagt het uiterste van zijn lichaam. Het is cruciaal om dat lichaam goed te verzorgen en voldoende rust te geven.”

Extra comfort op stage

In ruil voor zijn ambassadeurschap zal de club Koen Naert financieel ondersteunen. Voor de marathonloper is dat steuntje extra welkom, zeker richting zijn deelname aan de olympische marathon in Sapporo dit jaar. “Ik ben net terug van een stage van elf weken”, zegt Naert. “Ik doe daarbij iedere keer de moeite om de kosten zo laag mogelijk te houden en de prijs waar mogelijk te drukken. Dat gaat van vliegen in Economy Class tot het huren van een goedkope wagen. Maar de steun van MMC geeft me de vrijheid om wat meer comfortabel op stage te gaan, zodat ik de lange vluchten beter kan verteren.”

Lopen en feesten

Marc Van Baelen (62), manager van een distributiecentrum in Limburg, kijkt ernaar uit om te leren van Koen Naert. “Ik doe ieder jaar één marathon”, zegt hij. “Als je een bedrijf leidt, vergt dat wel wat planning. Ik reis heel wat af en heb twee à drie keer per week zakenlunches. Tien jaar geleden woog ik nog 100 kilogram. Maar in plaats van ’s avonds tv te kijken, ga ik nu samen met mijn echtgenote en onze hond drie à vier keer per week een uur lopen. Dat helpt me om mijn gewicht onder controle te houden. Ik kan dat iedereen aanbevelen, zo’n combinatie van lopen en feesten.” (lacht)