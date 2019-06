Man (39) drogeert vrouw en stiefdochter om ze te kunnen verkrachten: 5 jaar cel BJS

10u06 0 Brasschaat Een 39-jarige man uit Brasschaat is vanmorgen veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij zijn vrouw tien jaar lang had gedrogeerd en verkracht. Op diezelfde slinkse wijze kon hij ook zijn zwakbegaafde stiefdochter misbruiken. De procureur eiste op de zitting de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechtbank niet op in.

De beklaagde stapte op 4 oktober 2018 naar de politie nadat het misbruik tijdens een verblijf aan de Lilse Bergen aan het licht was gekomen. De vrouw van de beklaagde was op de camping van het recreatiedomein pas tegen de middag wakker geworden. Dat vond een vriendin zeer vreemd: het slachtoffer was meestal erg vroeg uit de veren.

Wat nog meer argwaan wekte, was het feit dat de vrouw ooit had verteld dat ze in de auto en in een laptoptas onbekende medicatie had gevonden én dat ze in het verleden al eens met hevige pijn aan de intieme delen was wakker geworden.

De beklaagde biechtte bij de politie alles op. Hij zei dat hij zijn vrouw al tien jaar lang alcohol én ‘alprazolam’, een medicijn tegen angst- en paniekstoornissen, toediende om “haar gewilliger te maken”. Ook zijn stiefdochter, een zwakbegaafd meisje van 19, had hij het middel toegediend zodat hij haar kon misbruiken.

“Wellicht is dit het meest walgelijke dossier dat ik al gepleit heb”, sprak advocaat Nick Heinen vorige week op het proces namens moeder en dochter. “In de wetenschap is men het erover eens dat de combinatie van alcohol en alprazolam zéér gevaarlijk is. Dat de beklaagde zijn slachtoffers jarenlang drogeerde om zijn lusten te kunnen botvieren vieren, is degoutant.”

De advocate van de verdediging gaf op het proces de feiten toe, maar onderstreepte wel dat het misbruik ten opzichte van de stiefdochter zich maar één keer had voorgedaan. “Daarna walgde mijn cliënt van zichtzelf.” De advocate van de Brasschatenaar vroeg een straf met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. “Mijn cliënt is inmiddels in therapie.”

De rechtbank kent de slachtoffers 5.000 en 7.500 euro schadevergoeding toe.