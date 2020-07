Magische beelden aan Kasteel van Brasschaat: DJ F.R.A.N.K op virtuele The Day Before Tomorrow Toon Verheijen

16 juli 2020

Covid-19 gooide ook roet in het eten van het festival The Day Before Tormorrow, maar de organisatie liet donderdag tussen 19 en 22 uur een aantal dj’s op de fans los die konden genieten van hiphop, house en pop thuis in plaats van op de parkweide in Brasschaat. Het ging DJ Team Gomoris, Dj Mystique b2b Dj Makasi, Dave Lambert & Sakso en DJ F.R.A.N.K. De livestream van The Day Before Tomorrow ‘Sunset Edition’ wordt professioneel gecapteerd met vijf camera’s en een drone.