Lyndsey Pfaff op zoek naar verloren trouwring: “Beloning voor de eerlijke vinder” Toon Verheijen

10 december 2019

18u04 0

Lyndsey Pfaff doet een emotionele oproep in de facebookgroep ‘Ge zijt van Brasschaat als ge’. Ze is immers haar trouwring verloren. “Ik ben deze ochtend mijn trouwring verloren vermoedelijk ergens op de Bredabaan. Aan de binnenkant van de ring staan onze namen en huwelijksdatum Dave & Lyndsey 27-08-2004. Eeuwige dank voor de eerlijkheid en een mooie beloning.”

Wie de ring moest vinden, mag altijd een berichtje laten in de facebookgroep op het bericht van Lyndsey Pfaff. “Ik kan alleen maar hopen dat de ring snel terug terecht is, want er is toch heel wat emotionele waarde voor mij aan verbonden. Die ring heeft meer dan één verhaal.”

