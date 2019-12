Lyndsey Pfaff heeft haar ring terug: “Blij dat er nog héél eerlijke mensen zijn” Toon Verheijen

11 december 2019

15u55 0

Lyndsey Pfaff deed dinsdag een emotionele oproep in de facebookgroep ‘Ge zijt van Brasschaat als ge’. Ze was immers haar trouwring verloren ergens op de Bredabaan. “Ik kan alleen maar hopen dat de ring snel weer terecht is, want er is toch heel wat emotionele waarde voor mij aan verbonden. Die ring heeft meer dan één verhaal”, vertelde ze dinsdag. In de loop van woensdagochtend kon ze haar geluk niet meer op. Haar ring was opnieuw terecht. “Iemand had de ring gevonden en is die komen afgeven op ons kantoor. Ik ben dolgelukkig en blij dat er echt nog eerlijke mensen zijn.”