Loungen in een luxueus interieur: overdekt en verwarmd Toekan Noorderterras opent deuren

03 oktober 2020

14u48 0 Brasschaat Achter het Van der Valk Hotel - Dennenhof in Brasschaat heeft het Toekan Noorderterras vrijdagavond voor het eerst haar deuren geopend. De buitenruimte van ongeveer 120 vierkante meter is verwarmd en grotendeels overdekt. Uitbaters Seppe de Rooij (25) en Lindsey Wohrmann (28) ontvangen gasten met een hapje en een drankje ontvangen in een luxueus interieur inclusief loungezetels.

Door het coronavirus is de vraag naar buitenterrassen groter dan ooit. Dat weten ook Seppe de Rooij en zijn vriendin Lindsey Wohrmann, dochter van eigenaar van Van der Valk Hotel - Dennenhof Marc Wohrmann. In het voorjaar van september 2019 vernieuwde Van der Valk de buitenplaats nog om te dienen als receptieruimte of bijkomende ruimte voor feesten aansluitend aan de feestzaal. “We besloten er echter nog iets meer mee te doen. Met het Toekan Noorderterras, dat op zichzelf bestaat, willen we op een inventieve manier mensen veilig laten genieten van horeca”, aldus Seppe.

Gezelligheid troef

De afgelopen week werd de buitenruimte omgevormd tot een gezellig terras: loungezetels, hoge tafels, houten banken met schapenvelletjes, kisten vol dekentjes... “We wilden iets creëren wat luxe uitstraalt. Ons doelpubliek is de leeftijdscategorie tussen 20 en 50 jaar. Al is iedereen wel welkom natuurlijk. Ongeveer 100 à 120 personen kunnen we hier tegelijkertijd zetten”, vertelt Seppe.

(Lees verder onder de foto)

Aangezien de bar open is van 17 tot 23 uur, is het Toekan Noorderterras een ideale plek om te aperitieven, na het werk eentje te komen drinken of een avond lang te relaxen in de lounge. Naast het standaardgamma biedt het terras ook champagne, cocktails en sterke dranken. Ook een hapje is te krijgen. “In de winter wordt het een winterbar met jenever, glühwein, warme chocomelk... In de zomer is het dan de bedoeling er een volledige zomerbar van te maken.”

Vrijdagavond onderging het Toekan Noorderterras alvast haar vuurdoop. Volgens de Rooij was het alvast een geslaagde start met een honderddertigtal gasten. “Fantastisch. Het was een succes. We zijn dan ook heel tevreden.”

Het Toekan Noorderterras bevindt zich op de Bredabaan 940 in Brasschaat. Geopend van 17 tot 23 uur op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.