Lauren Debeuckelaere (22) werkt mee aan de loopgraven in film ‘1917' : “Een kinderdroom die stilaan uitkomt” Toon Verheijen

27 januari 2020

15u45 0 Brasschaat Lauren De Beuckelaere (22) uit Brasschaat wist als tiener al dat ze in de filmindustrie wilde werken en stilaan begint ze haar droom ook effectief waar te maken. Ze mocht zowaar voor de Amerikaans-Britse film ‘1917’, genomineerd voor een Oscar, mee aan het decor van de loopgraven werken. “Zelf ooit écht een ontwerper van decors worden is de ultieme droom”, vertelt de Lauren vanuit Londen.

Ze was 14 toen ze tegen haar ouders vertelde: ik wil in de filmindustrie gaan werken. En het was echt geen puberale gedachte. “Het was inderdaad mijn absolute kinderdroom”, lacht Lauren. “Ik ben mijn ouders echt dankbaar dat ze me serieus namen. We zijn dan op mijn vijftiende naar Engeland gegaan om er te kijken waar ik zou kunnen studeren. Het werd uiteindelijk Bournemouth waar ik op mijn achttiende naartoe trok. Ik studeerde er film met als specialisatie het ontwerpen en bouwen van filmsets. Na drie jaar had ik mijn diploma op zak en ben ik naar Londen verhuist.”

Aanbevolen

En dan begon het pas echt voor Lauren, want aan de bak komen is niet vanzelfsprekend want ze doet het op freelancebasis. Maar toch is ze erin geslaagd om te kunnen meewerken wat nu al belooft een gigantische succesvolle film te worden, het oorlogsdrama 1917. “Het bedrijf waar ik stage had gedaan, had mij blijkbaar aanbevolen”, glundert Lauren. “Ik heb er mee mogen werken aan het levensecht maken van de loopgraven door er letterlijk uren in rond te lopen en ze te bewerken met een spray om ze een wat versleten uitzicht te geven. Ik heb het met enorm veel plezier gedaan. Het zijn misschien maar kleine dingen, maar het maakt een wereld van verschil uit op het scherm zelf. En het is uiteraard een schitterende ervaring om op te doen.” 1917 is een Amerikaans-Britse oorlogsfilm uit 2019 onder regie van Sam Mendes. De hoofdrollen worden vertolkt door Dean-Charles Chapman en George MacKay. De film wist ondertussen al heel wat prijzen in de wacht te slepen.

Zoeken

Maar 1917 is niet het enige project van Lauren. Ze heeft ook sets getekend voor de film The Witches, gebaseerd op het boek van Roald Dahl, net als de serie op Netflix The Witcher. Of de muur met pistolen die ze ontwierp voor het nummer Pistol van de rapper Giggs. “Het is wel constant zelf zoeken naar opdrachten”, vertelt Lauren. “Het is zeker knokken, maar na een tijdje bouw je een netwerk uit en wordt het gemakkelijker om contacten te leggen. Maar het belangrijkste is dat ik mijn huishuur in Londen kan betalen (lacht). En ergens droom ik er uiteraard van ooi zelf mijn eigen decor te mogen ontwerpen voor een film. Dat zou écht fantastisch zijn. Ik creëer graag mijn eigen wereld, met eigen karakters en eigen levens. Maar ik ben nog maar 22. Ik heb nog tijd. En als ze me in Vlaanderen nodig hebben? Graag he!”