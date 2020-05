Late coronapiek neemt af in AZ Klina: “We hopen dat deze trend zich doorzet” emz

15 mei 2020

18u05 86 Brasschaat De De late coronapiek in de Noord-Antwerpse gemeenten lijkt af te nemen. Het AZ Klina in Brasschaat verzorgt ondertussen een tiental patiënten minder in vergelijking met anderhalve week geleden. Ook heel wat woonzorgcentra in de omgeving zijn corona-vrij.

Begin mei raakte het nieuws bekend dat een aantal gemeenten ten noorden van Antwerpen opvallend later dan de rest van Vlaanderen zwaar getroffen werd door het coronavirus. Het AZ Klina ervoer toen een drukte, terwijl die bij andere Antwerpse ziekenhuizen al achter de rug was. Gelukkig komt daar nu stilaan verandering in. “We hadden voorspeld dat het aantal coronapatiënten na afgelopen weekend zou terugnemen. Dat is ook effectief gebeurd. Omdat het vooral om mensen uit de kwetsbare ouderengroep ging, gaan die naar woonzorgcentra om daar te revalideren.”

Dalende trend

Het ziekenhuis heeft goede moed. “Onze afdelingen zijn voor alle duidelijkheid wel nog niet leeg. Er is meer dan werk genoeg. Maar waar de toestand vorige week stabiliseerde, toont er zich nu een dalende trend. We hopen dat die zich doorzet.

Daarnaast zijn de bewoners in heel wat woonzorgcentra in Noord-Antwerpen coronavrij. Het gaat onder meer om het Buitenhof in Brasschaat, het Klavertje Vier in Sint-Job in ‘t Goor (Brecht) en het Hof van Schoten. Dat kan ook gezegd worden over het Koningshof in Schoten. “We hebben vorige week al onze 35 bewoners en 28 personeelsleden getest. Die waren allemaal negatief”, aldus voorzitter Nico Vervat. Bij woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers in de gemeente Stabroek is dat eveneens het geval. “Deze week hebben al onze 90 bewoners negatief getest. Ook onze personeelsleden vertonen geen ziektesymptomen”, verduidelijkt directrice Nele Houtmeyers.