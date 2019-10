Lage Kaart vraagt maatregelen tegen toename van verkeer Toon Verheijen

21 oktober 2019

21u08 0 Brasschaat Buurtbewoners van de Lage Kaart vragen het gemeentebestuur om maatregelen te nemen tegen vooral het toegenomen verkeer in de straat. Er zou ook sprake zijn van geluidsoverlast en trillingen. En tegelijkertijd kaarten ze ook de staat van de weg aan. Het enige wat schepen van mobiliteit kon beloven is dat het wegdek wordt aangepakt. Verkeer ontmoedigen kan niet omdat de Lage Kaart het statuut heeft van een lokale verbindingsweg.

Buurtbewoner Willy Clijmans kreeg spreekrecht op de gemeenteraad van maandagavond om de situatie aan te kaarten. Het gaat voornamelijk om problemen vanaf de Zegersdreef. “Trillingen, geluidsoverlast en het oneigenlijk gebruik van het fietspad in twee richtingen”, zegt Willy Clijmans. “Maar dat laatste is misschien ook omdat ze zich niet veilig voelen. We hebben zelf tellingen gedaan en op piekuren ging tot 600 voertuigen per uur. Soms hebben we ook het gevoel dat er ook snel gereden wordt. We hopen dat de gemeente iets kan ondernemen.”

Lokale verbindingsweg

Schepen van mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA) moest de bewoners enigszins teleurstellen. “De betonplaten op de Lage Kaart zijn inderdaad oud en aan vervanging toe”, aldus Fonteyn. “De eerste fase is nog deze legislatuur gepland in 2020-2021. Daar komt asfalt, maar het gedeelte na de Zegersdreef zal pas later aan de beurt komen. We hebben dat bewust gedaan omdat we gaan proberen van de Lage Kaart een bovengemeentelijke weg te maken.” Aan de toename van het verkeer kan de gemeente niets doen. “De Lage Kaart heeft nu eenmaal het statuut van een lokale verbindingsweg. Die weg dient dus inderdaad om alle verkeer uit omliggende straten zo snel mogelijk naar de grote wegen als de Bredabaan te leiden. We kunnen dus geen maatregelen nemen daar om verkeer te ontmoedigen. We gaan als gemeente wel overal bekijken wat we aan sluipverkeer kunnen doen.” Volgens de gemeente waren er ook niet meteen overdreven snelheden vastgesteld de voorbije twee jaar tijdens verschillende controles.