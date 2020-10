Kleurrijke parasolhemel zorgt voor originele foto’s in winkelcentrum Patio Donk Toon Verheijen

06 oktober 2020

De winkeliers van Patio Donk proberen elk seizoen het winkelcentrum op een leuke manier aan te kleden. Om de herfst in te zetten werd dit jaar gekozen voor een kleurrijke hemel vol met parasols. “We kregen enorm leuke reacties”, vertellen Marc Périn en Wendy Van Deuren. “Daarom kwamen we op het idee om er een fotowedstrijd rond te lanceren en die sloeg ook aan. De bedoeling was dat deelnemers een zo leuk mogelijke foto maakten met de parasolhemel op de achtergrond.” De winnaars werden uiteindelijk Shana Bogaerts, Lisa en John Roelens en Stefanie Matthé. Zij krijgen een cadeaumond ter waarde van 500, 300 of 200 euro. Bekijk hieronder de winnende foto’s.