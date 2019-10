Kevin De Saedeleer (Aalst) een van twee Belgische judoka’s op EK Judo voor doven: “Wij zijn met 250 dove sporters maar lang niet overal welkom” Toon Verheijen

06 oktober 2019

21u29 0 Brasschaat Harry Van Barneveld, Robert Van de Walle, Ingrid Berghmans. Drie judoka’s die België op de kaart hebben gezet als het op de judosport aankomt en alle drie scharen ze zich ook achter hét sportieve evenement dat vanaf 11 oktober plaatsvindt in Brasschaat: het Europees Kampioenschap Judo voor Doven in Brasschaat. “We mogen niet meedoen met de Paralympics want daarvoor zijn we te ‘normaal’. Daarom organiseren we ons eigen EK.”

De dovensportfederatie bestaat al sinds 1922, maar pas zeven jaar geleden ontdekte de federatie zelf dat er ook in de wereld van de slecht- of niethorenden sportief talent rondloopt dat ons land op de kaart kan zetten. Kevin De Saedeleer uit Aalst beoefent al sinds zijn jeugd de judosport en als dove is dat niet vanzelfsprekend. Hij behaalde in 2013 een zevende plaats op de Deaflympics in Sofia. Twee jaar later deed hij met zijn landgenoot Renaud Malache mee aan het EK in Yerevan in Armenië en behaalden ze beiden een vijfde plaats. Nu vier jaar later vindt het plaats in Brasschaat. “Voor ons is dat een hele eer”, zegt Jan Van Den Braembussche, voorzitter van het Belgian Deaf Comittee (BF). “We hebben het als federatie niet onder de markt en worden nauwelijks ondersteund. Onze atleten moeten ook veel uit eigen zak betalen. Hopelijk krijgen we nu wat belangstelling. Dat zal ons deugd doen.” De gemeente Brasschaat is alvast opgetogen dat ze gastgemeente mogen zijn voor dit evenement. “Mijn motto is altijd al geweest dat sport er is voor iedereen”, zegt sportschepen in Brasschaat Adinda Van Gerven (N-VA). “Sport moet iedereen verbinden. We proberen als gemeente ook G-sport te promoten en er op in te zetten. De organisatie van dit EK was alvast een heel fijne samenwerking.”

Gebaren

De Dovensportfederatie telt in totaal veertien sporttakken waarvan dus judo er eentje is. Topsporters die doof zijn, hebben het moeilijk en dan vooral om erkenning te krijgen. Ze kunnen niet deelnemen aan de Paralympische spelen omdat ze fysiek geen handicap hebben, maar deelnemen aan het reguliere sportcircuit is ook niet mogelijk. “Alles staat en valt met communicatie. Wij hebben altijd een tolk nodig. Een fluitsignaal, iets roepen: dat helpt niet he. Arbiters moeten ook helemaal anders reageren door bijvoorbeeld een tik op schouder te geven. Gelukkig heeft Judo ook een soort gebarentaal wat het dan misschien weer net iets gemakkelijker maakt. Maar eigenlijk kunnen wij als sporters die doof zijn alles doen zolang er maar kleine aanpassingen worden gedaan. Niet alleen in judo, maar bijvoorbeeld ook in zwemmen. In plaats van een fluitsignaal, kan je werken met een lichtsignaal.”

Verwachtingen

Kevin De Saedeleer komt deze week met hoge verwachtingen naar Brasschaat. “Ik heb me goed voorbereid. We willen ons bewijzen. Ik hoop echt op een mooi resultaat.”, vertelt Kevin. De man heeft voor G-Sport Vlaanderen onlangs een filmpje opgenomen waarin hij een oproep doet naar sportclubs om ook mensen die slecht horen of doof zijn hun favoriete sport te laten beoefenen. Hij geeft daarin enkele praktische tips mee zoals articuleren, korte zinnen gebruiken, oogcontact maken en afstand houden in de communicatie zodat de slechthorende of dove goed kan observeren. “We zijn in België met 8.000 doven waarvan er 250 sporters zijn. Maar slechts in een handvol clubs zijn we echt welkom. Ik hoop met de tips in het filmpje clubs te kunnen overtuigen dat ook wij iets kunnen bijdragen aan sportieve successen.”

Het EK vindt plaats in de sporthal Elshout van vrijdag 11 oktober tot zondag 13 oktober met op zaterdag en zondag de echte wedstrijddagen. Aan het EK doen veertien landen mee en in totaal 84 atleten waarvan 25 vrouwen en 59 mannen. Rusland, Oekraïne en Turkije zijn het meest vertegenwoordigd. Meer info op http://www.brasschaat2019.org