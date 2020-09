Kermisfamilie Sterckx wil dramajaar 2020 snel vergeten: “We zijn het stilzitten grondig beu” Toon Verheijen

11u46 0 Brasschaat Een deel van de kermisfamilie Sterckx heeft de voorbije dagen weer even het hartje kunnen ophalen in eigen gemeente, want de kermis mocht doorgaan in het Gemeentepark. Luc Vander Schoepen en Mieke De Bats van Vlaams Belang gingen hen een hart onder de riem steken door hen een certificaat van 'Sterckxhouder' te overhandigen. "Het doet deugd, maar 2020 willen we zo snel mogelijk vergeten", vertelt Sindy Sterckx, wiens broer Marc door het oog van de naald is gekropen tijdens corona.

De familie Sterckx is meer dan een gekende naam in de kermiswereld in de het Antwerpse. Al decennia lang trekken ze door Vlaanderen met verschillende attracties. Sindy Sterckx uit Brasschaat is 65 jaar ondertussen. Haar ouders en grootouders waren al foorkramers. "Ik ben zelf bij wijze van spreken op de kermis geboren", lacht Sindy. "Al die jaren hebben we in de woonwagen geleefd. Pas sinds een jaar of tien woon ik in een huis. Maar dit moet het eerste jaar zijn dat we zoveel kermissen hebben moeten missen. Onlangs heb ik er nog eentje kunnen doen in Tongerlo, maar daar hebben we absoluut niets aan overgehouden. Het was toen nog veel te warm en dan gaan de mensen liever zwemmen. Nu hadden we die kermis in ons eigen Brasschaat en die is toch wel redelijk goed geweest. Vooral het voorbije weekend hebben we wel wat bezoekers gehad. Volgende week hebben we er dan nog eentje in Heultje (Westerlo), maar dan zullen we het wel gehad hebben. De andere kermissen die nog op de planning stonden zijn voorlopig allemaal afgelast. Een dramajaar is het. We gaan het liefst zo snel mogelijk vergeten."

Weduwe

Sindy is weduwe en heeft alleen nog een eendjeskraam. Haar dochter heeft vijf kramen, waaronder twee eendjeskramen en een schietkraam. Ook andere familieleden zetten de traditie verder. “Zelf hoop ik het nog zo lang mogelijk vol te houden", vertelt Sindy. "Maar de gezondheid moet het toelaten, hé. Ik zou het niet kunnen missen ook al is het dit jaar tegengevallen. Maar het is net door die coronacrisis dat ik beseft heb dat ik het nooit zou kunnen missen. Ik was dat vele thuiszitten na een tijdje écht wel beu. Van mijn hele leven heb ik nog nooit zoveel stilgezeten in de tuin."

Maar de familie Sterckx beseft wel als geen ander dat het nodig is om maatregelen te nemen tegen corona. Broer Marc heeft immers bijna drie maanden in het ziekenhuis gelegen. "Hij heeft een nierfalen gehad, een maagbloeding en zelfs een hartfalen tijdens zijn coma", zegt Sindy. "Hij heeft enorm veel pijn gehad, maar is er gelukkig doorgekomen. Onze Marc heeft normaal een schietkraam, maar die staat nu even stil. Zijn vrouw doet het ballenkraam nog. Binnen twee weken heeft hij normaal een kermis met zijn schietkraam, maar dan ga ik daar in zijn plaats staan. Zo helpen we elkaar wat verder, niet waar? Marc was destijds ook diegene die me altijd kwam helpen in de periode toen ik pas weduwe was geworden."

Hart onder de riem

Luc Vanderschoepen van Vlaams Belang en zijn partijleden hopen dat de foorkramers het volhouden. "In Brasschaat werden de Paasfoor, Mariaburg kermis, Kaart kermis, Bethaniekermis en Polygon kermis afgelast ", vertelt hij. "Terwijl markten en pretparken de deuren openden, werden kermissen afgelast en dat was zwaar voor hen. Nu is het maar af te wachten wat de toekomst brengt. We wilden hen een beetje een hart onder de riem steken."