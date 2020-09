Kermis gaat door (voor maximaal 400 bezoekers) Toon Verheijen

02 september 2020

De kermis die voor dit weekend op de agenda stond in het Gemeentepark van Brasschaat, gaat gewoon door. De foorkramers en het gemeentebestuur hebben daarvoor de nodige afspraken gemaakt. Er worden maximaal 400 personen tegelijkertijd op het terrein toegelaten en er is een circulatieplan met twee in- en uitgangen. Er wordt wel aangedrongen om de kermis ofwel alleen ofwel met het gezin of de personen van je bubbel te bezoeken. Iedereen boven de 12 jaar moet verplicht een mondmasker dragen. De kermis is open op vrijdag van 15 tot 23 uur, op zaterdag van 14 tot 23 uur, op zondag van 14 tot 22 uur en op maandag en dinsdag telkens van 15 tot 22 uur.