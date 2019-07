Kasteel Withof heeft eindelijk nieuwe eigenaar (maar toekomstplannen blijven voorlopig mysterie) ADA

14u11 4 Brasschaat Kasteel Withof in Brasschaat heeft een nieuwe eigenaar. Urban Capital Group kocht het nadat het kasteel al jaren te koop stond. De bouwpromotor wil het nu in ere herstellen en een invulling geven die een kans op slagen heeft. Wat dat inhoudt, wil Urban Capital Group nog niet kwijt. Tot die tijd kan de zomerpop-up er de deuren blijven open houden.

“Met de aankoop van Kasteel Withof voegen wij een nieuw uitdagend, maar vooral zeer boeiend en mooi project toe aan ons projectportfolio. Het kasteel dat jarenlang te koop stond en waar al twee zomers een succesvolle en leuke pop-up gevestigd is, trok al langer onze aandacht”, vertelt bouwpromotor Inge Caes van Urban Capital Group. “Een aantal maanden geleden besloten we dan ook om op het dossier te beginnen werken, onze visie uit te schrijven, de mogelijkheden af te toetsen. Ons bod werd aanvaard en vandaag kunnen we dan ook formeel aan de slag om onze plannen in realiteit om te zetten.”

Geen makkelijk traject

Een makkelijk traject wordt het niet. Gezien de huidige bestemming als kasteel, gelegen in parkgebied, zijn zeer specifieke voorschriften van toepassing. De eerste stap is dan ook het uitwerken van een nieuw RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) in samenwerking met de gemeente om de mogelijke toekomstige invulling vast te leggen. “Het is alleszins de bedoeling van Urban Capital Group om het kasteel in ere te herstellen en een invulling te geven die na verschillende minder succesvolle projecten op de site, een zekere en goede kans op slagen heeft.”

Wat die plannen betreft, wil de bouwpromotor nog niet veel kwijt. “Wij willen graag in alle sereniteit en in een open dialoog met het gemeentebestuur vorm geven aan dit dossier en zo komen tot een toekomstvisie. Enkel zo zal het toekomstige project succesvol zijn.” De uitwerking van het RUP zal minstens een jaar in beslag nemen. Tot die tijd zal de huidige zomer pop-up van Philip Wauters er gewoon kunnen blijven. “Philip heeft zijn pop-upconcept de voorbije jaren met de grootste zorg voor het kasteel en het domein, alsook ten aanzien van de buurtbewoners geleid en we zijn ervan overtuigd dat zijn agenda voor volgende zomer snel vol zal lopen. Wij wensen hem alle succes toe en we zullen elkaar zeker treffen deze én volgende zomer op het terras van het kasteel”, besluit Inge Caes.