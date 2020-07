Kasteel Nieuwithof komt weer tot leven: Oldskool Belgium organiseert luxebarbecue met DJ F.R.A.N.K. Toon Verheijen

08 juli 2020

19u40 58 Brasschaat Na vier maanden doodse stilte ontwaakt het kasteel Nieuwithof in Maria-ter-Heide. Ben Mouling, de man achter Radio Modern en Oldskool Belgium, organiseert er ‘Oldskool Brasschaat’. Dj’s Tim Tubbax en DJ F.R.A.N.K. kruipen er achter de draaitafel tijdens een grote luxebarbecue. Er is plaats voor 200 personen. Inschrijven kan nog altijd.

Heel geleidelijk aan lijkt er ook in de evenementensector meer en meer te bewegen, maar het blijft nog kleinschalig. Zo zal er voor het eerst echt weer wat beweging zijn in het Kasteel Nieuwithof. Ben Mouling strijkt er opnieuw neer met een Oldskool-editie. Die organisatie startte hij op om het uitgaansleven en vooral de muziek uit de jaren 70 tot 90 weer tot leven te brengen. Antwerpen, Gent, Leuven en tal van andere steden passeerden al de revue.

Kleinschalig

Oldskool Belgium viel echter net als de volledige evenementensector volledig stil. Acht edities moesten afgelast worden. Maar kijk, er is licht aan het einde van de tunnel. “Iedereen lijkt wat de kat uit de boom te kijken, maar mijn ‘goesting’ werd toch te groot”, vertelt Mouling. “Kleinschalig uiteraard door de coronamaatregelen, maar ook als een test voor mogelijke andere gelijkaardige evenementen. Het kasteel Nieuwithof is daar uiterst geschikt voor. Een prachtig park, een vijver, een groot overdekt terras en heel veel plaats binnen.”

DJ F.R.A.N.K.

Ben Mouling strikte Tim Tubbax en DJ F.R.A.N.K. om achter de draaitafel te gaan staan. “We gaan maximaal 200 bezoekers toelaten”, zegt Ben. “Die kunnen er terecht tussen 16 en 23 uur genieten van muziek en een luxebarbecue. We voorzien ook voldoende tafels zodat je toch op één tegeltje kunt dansen (lacht). Ik hoop dat het aanslaat zodat er meer evenementen komen in het kasteel, want Philippe Wauters heeft het de voorbije maanden puik opgeknapt.”

Inschrijven kost 45 euro. Inbegrepen in het ticket is de barbecue en een glaasje cava.

Alle info vind je hier. Inschrijven kan via deze link. Meer info over Nieuwithof kan je hier vinden.