Kasteel Mishagen kopen ? Kan al vanaf twee miljoen euro Toon Verheijen

04 juni 2019

10u44 0 Brasschaat Het kasteel en het domein Mishagen staat online te koop vanaf 25 juni. Kandidaat-kopers kunnen bieden vanaf 2 miljoen euro. Toen de vorige kasteelheer Francis V.d.P. in 2017 in de cel belandde, bedroeg de vraagprijs nog 4,7 miljoen euro.

Het Kasteel Mishagen werd vermoedelijk gebouwd rond 1772 en staat op een domein van maar liefst meer dan 72.000 vierkante meter. Later werden er nog enkele bijgebouwen opgetrokken. Het gebouw wordt nu verkocht omdat de patrimoniumvennootschap waarin het kasteel was ondergebracht, failliet is verklaard. De verkoop gebeurt op last van de curator en gebeurt online via ww.biddit.be. De startprijs is vastgelegd op twee miljoen euro. Elk bod moet telkens 10.000 euro hoger liggen dan het vorige. Wie het optrekje koopt, moet er wel mee rekening houden dat er nog wat renovatiewerken moeten gebeuren. Op het domein is enkel bewoning toegelaten en geen horeca of andere activiteiten.

Het kasteel kwam een laatste keer in het nieuws toen de vorige kasteelheer Francis V.d.P. in 2017 achter de tralies belandde op beschuldiging van miljoenenfraude. De man investeerde miljoenen euro’s in de renovatie van het kasteel. Hij bezat ook nog een ander landgoed in de Sionkloosterlaan, maar dat werd ondertussen al openbaar verkocht.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/154634