Kabouters van wijk Kaart voeren actie tegen komst van 104 woningen in ‘Scholenproject Kaart’: “We smeken gemeente en ontwikkelaar om hun hart te laten zien” Toon Verheijen

07 maart 2020

21u02 3 Brasschaat Buurtbewoners van de wijk Kaart komen in actie tegen het Buurtbewoners van de wijk Kaart komen in actie tegen het grote project dat de gemeente samen met een projectontwikkelaar wil realiseren . De buurt is naar eigen zeggen absoluut niet tégen het project waarbij de scholen een nieuwbouw krijgen, maar wel tegen het feit dat er 103 wooneenheden komen in blokken van vier verdiepingen hoog. “Wij hebben als buurt jarenlang altijd goed meegewerkt, maar onze verbijstering was groot toen we onlangs de plannen te zien kregen”, klinkt het.

Vrijdag en zaterdag trokken de Kaartse tuinkabouters langs alle huizen in de wijk om er bij elke voordeur een baksteen achter te laten met daarin een briefje. Op het papier enkele tekeningen uit het verhaaltje van sneeuwwitje. Verwijzend naar de tuikabouters die de voorbije jaren in stilte hebben meegewerkt aan het project ‘Scholen Kaart’. “We waren enkele jaren geleden echt wel blij met deze plannen”, vertellen kabouters Tieu Leenders, Jef Strubbe en Tom Himpe die samen met een hele groep in actie schiet in de hoop in eerste instantie de plannen vooral te ‘downsizen’. “We deden heel veel voorstellen. Daarna trok de gemeente en de ontwikkelaar zich terug om de plannen verder uit te werken. Verbazing, verbijstering en teleurstelling. We vragen ons echt af welke zin het heeft om een positieve bijdrage te leveren. Blijkbaar luisteren ze toch niet. Vroeger was er sprake van 50 hooguit 60 woongelegenheden. Nu plots 103. Én een sporthal. Constante verkeersstromen dus in onze rustige wijk.”

Positief actieplan

En toch willen de buurtbewoners geen harde actie voeren. “Kabouter Luister en Fluister komen met een actieplan, maar dan een positief actieplan. We hopen dat we de gedachten kunnen veranderen en dat de gemeente en de projectontwikkelaar hun hart willen laten zien. Wij willen dit project écht wel steunen want die nieuwe scholen: die zijn gewoon broodnodig. Dat beseffen we allemaal en dat steunen we ook allemaal. Maar met de plannen die nu voorliggen, wordt deze blauwe zone – een zone voor gemeenschapsnut – plots een woonzone. Een nieuwe wijk in een bestaande wijk. Een nieuwe wijk waartussen je de scholen zal moeten zoeken. Plots komen hier in dat groene gebied dat de schoolsite nu toch wel is, appartementsblokken van vier hoog. Iedereen voelt aan dat dat niet de geschikte plaats is.”

Aambeeld

Bij de buurtbewoners heerst er een dubbel gevoel. “We zitten tussen hamer een aambeeld”, vertellen de kabouters. “Enerzijds willen we er niet voor zorgen dat de scholen de dupe zouden worden van acties. Anderzijds heeft iedereen het gevoel dat dit niet goed is voor de hele wijk. Daarom roepen we echt op aan de politiek en de ontwikkelaar om een keer hun hart te laten spreken. Dit was een plan met zoveel potentie, maar nu zijn er vooral verliezers.”

Buurtbewoners zullen binnenkort ook een petitie houden. Er is ook een groep opgericht op Facebook ‘De Kaart Rond de Tafel’ en een e-mailadres dekaartrondtafel@hotmail.com.