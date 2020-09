Kaart rond de Tafel voert opnieuw actie rond scholenproject Kaart: “Niemand ziet hoogbouw zitten” Toon Verheijen

04 september 2020

21u02 4 Brasschaat De actiegroep ‘De Kaart rond Tafel' kreeg vrijdagavond weer tientallen buurtbewoners op de been voor een nieuwe protestactie tegen het geplande scholenproject Kaart. De actiegroep is volop bezig met zich te organiseren in een vzw om zo gerichten de juridische strijd te kunnen aangaan. “De vzw kunnen we dan later ook nog gebruiken om allerlei leuke activiteiten te organiseren in de wijk", zegt spreekbuis Ineke Brückner.



Ballonnen die tot veertien meter de lucht in werden gelaten. Met die symbolische actie wilde het actiecomité De Kaart rond Tafel duidelijk maken hoe hoog de geplande appartementsgebouwen zouden worden in het scholenproject Kaart. “Vier verdiepingen hoog dat is bijna veertien meter en dat past hier echt niet”, zegt Ineke Brückner. “Door die ballonnen op te laten wilden we dat aan de buurtbewoners een beetje visualiseren. We wilden ook actie voeren mo de gemeente nog eens duidelijk te laten voelen dat we niet zijn ingedommeld.”

Vzw

Het is niet de eerste keer dat er actie wordt gevoerd. Begin maart trokken er al enkele kabouters door de wijk om voor elke deur een baksteen en een begeleidende boodschap te leggen. Toen heette het nog dat de buurtbewoners naar een minzame oplossing wilden toewerken. Later is er nog een actie geweest op het gemeentehuis en twee maanden geleden ook al eens aan de schoolpoort van 't Veldhoppertje. “We laten het hier echt niet bij", zegt Ineke. “We zijn ook volop bezig met de oprichting van een vzw. Speciaal voor dit project, maar ook voor in de toekomst om misschien nog leuke dingen te doen want we hebben gemerkt dat er echt wel een groepsdynamiek is ontstaan in de wijk.”

Bezwaren

De Kaart rond Tafel wil met de vzw ook sterker staan om de juridische strijd aan te gaan tegen het project. “We willen klaar zijn tegen dat het echte openbaar onderzoek start", zegt Brückner. “We hebben nu al een lijst met 65 mogelijke bezwaren opgesteld. Begin oktober gaan we op ronde door de wijk om de bezwaren toelichten. We gaan ook nog een ‘5 euro-actie’ doen want uiteraard kosten onze acties ook wat geld. Niemand is uiteraard verplicht, maar we vragen gewoon wat steun.”

De gemeente Brasschaat is al enkele jaren bezig met het grote ‘Scholenproject Kaart’. Het gaat over twee nieuwe schoolgebouwen, openbaar groen, speelruimte en een honderdtal woningen. De oude zaal Berkenhof wordt vervangen door een nieuwe, grote en polyvalente ruimte met een podium, waar zowel de scholen als verenigingen gebruik van kunnen maken. Het hele project komt op de site van de gemeenteschool Gilo Kaart, Giko Kaart, vrije basisschool De Vlinder en zaal Berkenhof.