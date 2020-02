Jonge chef-patissiers winnen ondernemersprijs met ambachtelijke kant-en-klare basissen voor taart en gebak: “Wij willen de bakkerijsector redden” emz

14 februari 2020

13u16 0 Brasschaat Op vrijdagvoormiddag 14 februari heeft de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) de prijs voor Starter van het Jaar uitgereikt aan patissier Serge Lamoral (31) van Pastry Solutions (PASSO), een bedrijf dat zijn uitvalsbasis heeft bij Brood & Banket Service in Brasschaat. Samen met chef-patissier Jens Van Bouwel (28) lanceerde hij in september ambachtelijke, maar kant-en-klare basissen en binnenkanten voor taart en gebak. Daarmee willen de jonge ondernemers de banketbakkerssector uit de nood helpen. “Met onze basis kunnen bakkers in een paar minuten een taart creëren, maar toch hun eigen stempel op het eindproduct drukken”, licht Lamoral toe.

Als gespecialiseerd chocolatier-patissier deed Lamoral ervaring op bij gerenommeerde patissiers als De Baere in Brussel. Later ging hij aan de slag bij bakkerij Delafaille in Schoten, waar hij vier jaar lang chef-patissier was. Na even bij de kleine bakkerij Mortier in Brasschaat te werken, ging hij vier jaar in de productontwikkeling, waarbij hij op zakelijke beurzen een nationaal en internationaal netwerk van topmensen uitbouwde.

Zijn medevennoot Van Bouwel is eveneens chocolatier-patissier. Hij deed ervaring op bij Manus in Brasschaat, maar werkte ook in sterrenrestaurants als het Oost-Vlaamse Hofke van Bazel en het driesterrenrestaurant Hof van Cleve. Begin 2018 opende hij zijn eigen bakkerij ‘Jens Patisserie’ in Oelegem. Daar kon hij zijn eigen creatieve ideeën de loop laten gaan.

Bakkerijsector in crisis

Afgelopen zondag verscheen het bericht dat iedere week twee bakkers moeten sluiten. Daarnaast belandde de stiel van patissier afgelopen week op de lijst van knelpuntenberoepen. “Voor kleine bakkers is het moeilijk om nog een chef-patissier te vinden”, licht Lamoral toe. In zijn bakkerij werkte Van Bouwel een innovatieve oplossing uit. “Ik ontwikkelde taartbasissen die het productieproces voor banketbakkers kon versnellen. Daarvoor gebruikte ik mijn klanten in mijn bakkerij als testpubliek. De reacties waren positief”, zegt Van Bouwel. Hij wilde er dus iets meer mee doen, maar had de expertise niet om het op de markt te brengen. Daarvoor ging hij als inwoner van Sint-Lenaarts (Brecht) eind 2018 ten rade bij zijn dorpsgenoot uit deelgemeente Sint-Job, Serge Lamoral. “Omdat ik vier jaar in de productieontwikkeling had gewerkt, beschikte ik over de ervaring waarnaar Jens op zoek was. We bleken perfect complementair te zijn”, aldus Lamoral.

Zes smaken in vier vormen

Afgelopen september richtten Lamoral en Van Bouwel het bedrijf ‘Pastry Solutions’ of kortweg ‘PASSO’ op. De patissiers pakken uit met het ‘interieur’ voor taart en gebak. Die kant-en-klare binnenkanten doen geen afbreuk aan de ambachtelijke bereidingswijze en hebben aandacht voor kwaliteitsvolle ingrediënten. De onderneming biedt basissen in zes verschillende smaken: appel-karamel, passie-chocolade, limoen-citroen, donkere en melkchocolade, koffie-amandel en framboos, verkrijgbaar in drie verschillende ronde vormen voor vier tot acht personen en grote rechthoekige basissen.

Met hun product willen de jonge ondernemers vooral de banketbakkerijsector ondersteunen. “Met één mousse kunnen ze zes verschillende taarten maken. Het is een erg efficiënte manier van werken: voor een volledig handgemaakte taart had Jens vijftien uur nodig, terwijl ik op twee minuten en 35 seconden een taart kan afwerken met de binnenkant als basis. Vaak krijgen we de vraag of zo’n ‘diepvriesproduct’ wel lekker smaakt. Maar een taart moet per definitie verschillende vriesprocessen ondergaan. Als de nieuwsgierigen het dan proeven, zijn ze aangenaam verrast”, zegt Lamoral.

Het bedrijf van Lamoral en Van Bouwel kon op veel bijval, steun en medewerking rekenen in de (banket)bakkerijwereld. “Met zijn kant-en-klare ‘interieurs speelt PASSO perfect in op de vraag van een sector die onder druk staat en gepaard gaat met een hoge werkdruk. Het biedt de bakkers de ‘broodnodige’ ademruimte”, zegt Annelies Verspeelt, ondernemersbegeleider van starters bij UNIZO. Als vertegenwoordiger van ‘Pastry Solutions’ won Serge Lamoral de prijs voor Starter van het Jaar in provincie Antwerpen. “Hun bedrijf stak er met kop en schouders bovenuit”, aldus Verspeelt.

Internationaal

Meteen na de oprichting van Pastry Solutions stelden Lamoral en Van Bouwel hun product al eind september voor op Bibac in Antwerpen, de grootste Belgische beurs voor bakkers. In januari kregen ze de kans hun taartinterieur voor te stellen op de Italiaanse beurs ‘Sigep’ in Rimini. Voorlopig verkopen ze hun taartinterieurs enkel aan bakkers. “We hopen binnenkort ook uit te breiden naar de horeca”, zegt Lamoral. In supermarkten zullen de banketbakkerijbasissen niet te vinden zijn. “We willen immers de bakkerijsector beschermen. De supermarkt is daarentegen onze grootste concurrent”, lacht Lamoral. In het bedrijvenpark in de Ruiterijschool kunnen ze op termijn op een stuk grond van 1.000 vierkante meter hun eigen vestiging bouwen achter Brood & Banket Service. Als het product aanslaat, hopen de ambitieuze patissiers ook te kunnen leveren in het buitenland. “Omdat het een diepvriesproduct is, zijn er veel mogelijkheden op vlak van transport”, besluiten Van Bouwel en Lamoral.