Jonge Brasschaatse dj naast topnamen op affiche van Balaton Sound : “En nu nog dromen van Tomorrowland” Toon Verheijen

20 februari 2020

17u55 0 Brasschaat Matthieu Caeymaex – beter gekend als DJ Mattic – staat voor serieus wat uitdagingen de komende maanden. De jonge dj uit Brasschaat heeft een plaats veroverd op het podium van Balaton Sound, maar vooral mag ook draaien op de ‘Balaton Sound Express’. Dat is de festivaltrein vanuit België naar Hongarije. “Een droom om naast onder meer Dimitri Vegas & Like Mike op een affiche te staan.”

Matthieu Caeymaex studeert Cross Media Management aan Karel De Grote in Antwerpen, maar probeert ook zelf muziek te producen én regelmatig achter de dj-tafel te kruipen. In de zomer van 2017 stond voor het eerst op het podium van het Sunrise Festival en daarna volgden Suikerrock en de Nacht van de Jeugdbeweging in Hasselt, Brugge en Antwerpen. De voorbije weken deed hij nog de bezoekers van enkele Franse skioorden uit de bol gaan. “Het een héél hectisch jaar geweest want ik sloot af met 359 boekingen”, lacht Matthieu. “Weinig slaap dus, maar ik heb er ontzettend van genoten.”

Balatonmeer

Het volgende dat met stip staat genoteerd op de kalender van de jonge dj is het Hongaarse festival Balaton Sound aan het Balatonmeer. “Op de affiche staan van een van de grootste Europese festivals met onder meer Martin Garrix, Dimitri Vegas en Like Mike of Steve Aoki. Dat doet me wel wat”, lacht Matthieu. “Bovendien mag ik nog eens draaien op de Balaton Sound Express en de Belgian Boat Party. Er komen immers zo’n duizend festivalgangers die met de trein en de boot naar het festival komen en die mag ik in de juiste sfeer brengen. Zalig toch.”

Tomorrowland

Deze zomer mag hij met Summer Bash, een organisatie van jongerenreizen, mee naar Lloret del Mar en Calella in Spanje. En stilletjes droomt Matthieu nog zeker van één ding. “Tomorrowland. Daar wil elke jonge dj wel eens staan en daar wil ik ook voor blijven werken. Ook populaire grote tentfuiven zoals Baltazaar in Kalmthout, Ferm Tenten Fuif in Lummen of de openluchtfuif in Alken wil ik graag van mijn bucketlist kunnen schrappen, maar eerst geniet ik met volle teugen van alle kansen die ik krijg in binnen- en buitenland. Waar ik kom, probeer ik altijd voor ambiance te zorgen.”