Jan Jambon (N-VA) start ‘war on drugs’ in Brasschaat: “Deze oorlog win je nooit, maar je moet hem wel voeren” Toon Verheijen

14 juni 2019

11u45 15 Brasschaat De gemeente Brasschaat gaat de strijd aan tegen het (lokale) drugsmilieu. Een speciale stuurgroep met de scholen, de politie, jeugdwerk en diverse sociale diensten zal een actieplan uitwerken. “De klemtoon zal in en rond de scholen liggen. Tegen september moet het plan klaar zijn. Een oorlog tegen de drugsmaffia win je nooit, maar je moet hem wel voeren”, zegt een strijdvaardige burgemeester Jan Jambon (N-VA).

Oppositieraadslid Niels de Kort (CD&V) haalde enkele maanden geleden al aan dat drugsdealen op de openbare weg toeneemt in Brasschaat en verwees naar de ‘war on drugs’ van Bart De Wever (N-VA) en de gevolgen voor de randgemeenten. De drugsproblematiek was ook het gemeentebestuur niet ontgaan. “We stellen nu een actieplan op om drugsmisbruik en dealen een halt toe te roepen”, zegt burgemeester Jan Jambon. “We hebben recent de controles al opgevoerd. Repressie blijft nodig, maar we koppelen er ook een preventief luik aan.”

Scholen

De politie kreeg de voorbije maanden steeds meer signalen van een stijgend drugsprobleem in de gemeente, ook binnen scholen. “En net daarom moeten we overgaan tot actie”, zegt Jambon. “Deze maand komt onze speciaal opgerichte stuurgroep een eerste keer samen. De politie heeft al een zeer goed beeld van de situatie, maar we moeten het fenomeen proberen volledig in kaart brengen. We richten ons vooral op scholen, maar willen niet zomaar de jeugd in een kwaad daglicht stellen. Het gaat om een waterbedeffect. In de stad wordt op het bed geduwd en elders duiken de golven op.”

“De aanpak zal zich niet richten op de kleine gebruiker. De dealers moeten worden aangepakt, de aanvoer moet worden afgesneden. En zeker aan de schoolpoorten en in de scholen, want de jeugd is het meest kwetsbaar.”

Jambon hamert ook op een preventief luik. Die aanpak moet uitgerold worden tegen de start van volgend schooljaar. “Het één gaat niet zonder het ander. Repressie moet samen met preventie, anders is het dweilen met de kraan open.”

Stijging

In mei 2018 stelde de politie Brasschaat drie pv’s op voor druggerelateerde feiten. Afgelopen mei waren dat er al dertien. Een duidelijke stijging, maar wel eentje die Jan Jambon wil nuanceren. “De politie heeft in mei repressief opgetreden op verschillende hotspots met de bedoeling netwerken bloot te leggen en dealers van straat te krijgen. Zo controleerde onze agenten 110 voertuigen en werden inderdaad 13 processen-verbaal opgesteld”, gaat Jambon verder.

“Maar we moeten daar een kanttekening bij maken. Van zodra je op een fenomeen specifiek gaat toespitsen, gaan de cijfers automatisch stijgen. In Antwerpen worden 10 keer mee drugsvangsten gedaan, maar je moet de vraag stellen of er dan effectief meer wordt ingevoerd of dat er gewoon meer mensen worden opgepakt.”

Jambon hoopt samen met héél de gemeente dat ze het probleem onder controle krijgen. “Al besef ik ook: een oorlog tegen drugsdealers wint je nooit. Ik zal al blij zijn als we het dweilen met de kraan open kunnen reduceren tot een druppelende kraan. Een oorlog tegen woningdiefstallen win je ook nooit, maar we voeren hem wel. We maken het de daders steeds moeilijker. Dat is hetzelfde voor drugs.”