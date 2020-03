Italiaanse traiteurzaak brengt webshop versneld online: “Het is een kwestie van snel aanpassen aan de huidige situatie” emz

13 maart 2020

18u49 17 Brasschaat Door de coronacrisis moest ook het Italiaanse restaurant Ruggeri in Brasschaat zijn deuren sluiten. De traiteurzaken van Stefano Ruggeri (43) in Brasschaat en Schilde kunnen wél open blijven. Wegens de huidige lockdown kwam de webshop afgelopen vrijdag versneld online.

Ook Stefano Ruggeri was na de nieuwe maatregelen genoodzaakt zijn Italiaans restaurant Ruggeri in Brasschaat te sluiten. Wel kunnen de klanten nog in hetzelfde pand terecht bij de traiteurafdeling. Ook in Schilde zijn de fans van de Italiaanse keuken nog steeds welkom voor culinaire kant-en-klare maaltijden.

Daarover waren de klanten heel opgelucht. “Ze waren erg blij. Het was zoals gewoonlijk een drukke dag, maar de mensen slaan nog niet aan het hamsteren. Ons aanbod blijft gewoon hetzelfde, al heb ik wel de Parmezaanse kaas die normaal in het restaurant gebruikt wordt, in de toog gelegd”, zegt werkneemster Ingrid Vansanten.

Webshop

Hoewel het aanbod onveranderd blijft, zullen de traiteurvestigingen van Ruggeri toch heel wat veranderingen ondergaan. Sinds november werkte de traiteur aan een webshop. De uitvoering daarvan kwam in een stroomversnelling door de uitbraak van het coronavirus: er is meer nood aan online bestellen. “Vrijdag is onze webshop online gegaan. We willen zo fysiek contact vermijden. De klanten kunnen gewoon hun bestelling komen ophalen. Verder bekijken we of we ook kunnen leveren, om aan de noden van de mensen tegemoet te kunnen komen. Bovendien hebben we extra maatregelen op vlak van hygiëne genomen”, zegt Ruggeri.

Al verschillende dagen hield Ruggeri zich met die aanpassingen bezig. Hij zit in Sardinië en volgt er Sardinië de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet op. “Ik heb hier een beetje kunnen kijken hoe de Italiaanse restaurants alles aangepakt hebben toen het land in volledige lockdown ging. Op die manier loop ik heel wat voorop. Ik heb al een aantal dagen alles met mijn medewerkers besproken, nog voor besloten werd dat alle restaurants in België zouden moeten sluiten.”

Ondanks alle paniek in Italië en België is het glas voor Ruggeri halfvol. “De eerste dag van de lockdown is het altijd even schrikken. Maar de mens is in staat om zichzelf heel snel aan te passen. Hier begint iedereen massaal van thuis uit te werken. De voedingswinkels, banken en postkantoren zijn wel gewoon open. Voor de rest kunnen we hier spreken van een echt digitaal tijdperk. De restaurants leveren alsmaar meer thuis. Dat zullen we in België ook moeten doen. We moeten ons aanpassen aan de huidige situatie. Het is uiteraard jammer dat de horecazaken tijdelijk dicht moeten, maar het is meer dan logisch als dat in functie van de algemene volksgezondheid gebeurt”, besluit hij.