Interieurspecialiste Anne-Catherine Gerets heeft na blog, twee boeken en studio nu ook eigen zaak: “Gezelligheid hoeft echt niet veel te kosten”

09 november 2019

08u25 0 Brasschaat Het begon voor Anne-Catherine Gerets allemaal met een blog als uitlaatklep, maar ondertussen heeft ze als zelfstandige een succesvolle interieurstudio uit de grond gestampt, schreef ze twee boeken met tips & tricks om je woning een make-over te geven, en werd ze mede-eigenares van Tillborg, een interieurzaak. Wij spraken met deze creatieve onderneemster, over de stap wagen naar een leven als zelfstandige, en hoe interieur en styling een belangrijke plaats in haar leven heeft. “Gezelligheid wordt niet gecreëerd door een grote portefeuille!”

In 2014 startte Anne-Catherine met haar blog, Clo Clo, over interieur en design maar ondertussen is het daar al niet meer bij gebleven. Na haar studies taalkunde en nog een jaartje interieurontwerp, begon ze haar ideeën vorm te geven terwijl ze een financiële basis legde door te werken in een koffiebar. Nu is Anne-Catherine freelancer, en doet ze styling van interieurs, evenementen, fotoshoots en winkels. Ze schrijft elke maand een rubriek voor vtwonen, en doet aan artdirection met advies over inrichting. En alsof dat nog niet genoeg is, bracht Anne-Catherine onlangs haar tweede boek uit, ‘Into Interieur’, na het eerste ‘Insta Interieur’, en opende ze samen met haar man en schoonzus een interieurwinkel in Brasschaat, Tillborg.

