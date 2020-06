Interieurarchitecten openen eigen lifestylewinkel: “We willen drempelverlagend zijn want 80 procent is echt betaalbaar” Toon Verheijen

13u39 0 Brasschaat QTD Interieurarchitecten & Lifestyle starten met een eigen lifestylewinkel op de Bredabaan in Maria-ter-Heide. Het gevolg van een ‘uit de hand gelopen’ ideetje enkele jaren geleden om heel beperkt enkele lifestylespullen te koop aan te bieden in het kantoor.

Interieurarchitecte Britt Van Aken heeft al heel wat jaren haar kantoor aan de Bredabaan. Een drietal jaren geleden begon ze samen met haar collega Isy Van Houtven ook met het begeleiden van klanten op zoek naar mooie en originele decoratiestukken om het interieur nog wat meer op te vrolijken. Dat gebeurde op vraag van klanten, maar het werd zo’n succes dat ze besloten om in het kantoor van QTD een kleine shop-in-shop in te richten.

Decoratie

Het begon dus klein. “We zijn toen gestart met enkele kleine decoratiestukken zoals bijvoorbeeld een lamp waarvan we dan wel ineens ook de exclusieve verdeler werden”, zegt Britt Van Aken. “Maar het werd na een tijdje meer dan enkel wat decoratiestukken en het aanbod groeide met heel wat lifestyleartikelen en niet alleen persé in de hogere prijsklasse. We hadden immers ook gemerkt dat mensen bij de renovatie van de woning tot het uiterste gaan qua budget, maar dat er dan dikwijls niets meer overblijft voor de inrichting ervan. We proberen binnen dat budget wel nog naar die extra artikelen te zoeken voor de inrichting.”

Geschenk

En toen kwam er een geschenk uit de hemel voor het binnenhuisarchitectenbureau, want het hoekpand naast het kantoor kwam vrij. “We hebben toen onze kans gegrepen”, vertelt Britt. “We hebben het hele interieur aangepakt en verbouwd om onze artikelen mooi en smaakvol in te richten. Zo’n tachtig procent is echt wel betaalbaar, maar er zijn uiteraard ook duurdere spullen. We hebben enkele klassieke merken, maar ook enkele onbekende nieuwe dingen. We denken ook een beetje lokaal door geurkaarsen te verkopen die lokaal gemaakt worden. En we willen vooral met Belgische merken werken. We zijn echt tevreden, want met deze interieurwinkel kunnen we een nog grotere collectie tonen aan onze klanten én we hebben ruimere openingsuren. Bovendien is er geen andere interieurwinkel in Maria-ter-Heide. Ik ben vrijwel zeker dat de winkel drempelverlagend zal werken.

De winkel van QTD Interieurarchitecten & Lifestyle is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 18.30 uur en na afspraak. Elke zaterdag en elke eerste zondag van de maand staan de deuren ook open van 10 tot 16 uur. Meer info hier.