Intensieve verkeerscampagne VIB richt zich op duurzaam verplaatsen en foutparkeerders: “Asociaal parkeergedrag is grootste knelpunt” Toon Verheijen

14 september 2020

11u42 2 Brasschaat De gemeente Brasschaat legt dit jaar tijdens de week van de mobiliteit de klemtoon op duurzaam verplaatsen. De gemeente lanceert deze week de nieuwe VIB-campagne, een duurzaam fietsontbijt, de digitale fietsroutekaart en een nieuwe fietsroute langs enkele duurzame projecten in de gemeente.

Brasschaat lanceerde vorig jaar in september voor het eerst de campagne VIB: Verkeersveilig in Brasschaat. Dit jaar gaat de klemtoon onder meer liggen op foutparkeren met opvallende affiches met slogans als “Juist parkeren is iets wat wij op school al leren” (Lente, 6 jaar, wijk Maria-ter-Heide), “Ik laat me met de fiets escorteren, dan moet papa niet dubbel parkeren” (Marie, 9 jaar, wijk Kaart) of “Mama wordt op een ontbijt getrakteerd, als ze mijn vriendjes niet blokkeert” (Noah & Oliver, 5 en 6, wijk Bethanie). “Asociaal parkeergedrag is immers een van de meest voorkomende mobiliteitsknelpunten van onze inwoners”, zegt schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA). “De nieuwe VIB-campagne laat een gans schooljaar Brasschatenaren nadenken over veilig parkeergedrag. Daarnaast moedigt VIB duurzame verplaatsingen in onze gemeente aan.”

Zebra

Het officiële startschot wordt woensdag gegeven aan de gemeentelijke en vrije basisscholen in de Middelkaart met onder meer Johan Kalifa Bals van de Buurtpolitie die zich voor de gelegenheid even zal verkleden als zebra. Hij zal er aan de kinderen leuke fluohangers uitdelen, automobilisten die zich aan de snelheid houden in de zone 30 een compliment geven en foutparkeerders op hun fouten wijzen. “Het idee van de zebra hebben we eigenlijk bij onze Boliviaanse zusterstad Tarija gehaald”, zegt Goele Fonteyn. “Doordat veel mensen van het platteland naar de stad verhuisden, groeide de bevolking in Tarija explosief. Het aantal auto’s nam toe en de combinatie van veel auto’s, weinig ruimte en hordes voetgangers zorgde voor chaotische, soms gevaarlijke verkeerssituaties. De zebra-campagne moest op een speelse manier burgers informeren over verkeersveiligheid.” Een dag later, donderdag 17 september, wordt de fietser dan weer getrakteerd op een ontbijt op de Bredabaan ter hoogte van de Augustijnslei.

Schoolroutekaart

De gemeente pakt ook nog uit met een gedigitaliseerde schoolroutekaart. “We hebben vorig jaar een bevraging gedaan bij ouders, leerlingen en leerkrachten over knelpunten die ze ondervinden op routes naar scholen”, zegt Goele Fonteyn. “De gemeente ontving ruim 200 meldingen vanuit 20 verschillende Brasschaatse scholen. Samen met politie verwerkten we deze meldingen 1 voor 1 en brachten we de veiligste routes naar school in kaart. Intussen zijn verschillende van deze knelpunten opgelost.”

Prijzen

De gemeente verloot onder de inwoners van Brasschaat ook nog een gevulde fietstas of een deelwagenabonnement ter waarde van 550 euro. De gevulde fietstas kan je winnen door een selfie te maken op een duurzaam vervoersmiddel. Deel je foto met #DuurzaamBrasschaat en er worden drie gelukkige gekozen. Wie de nummerplaat van zijn of haar wagen inlevert bij DIV maakt kans op een deelwagenabonnement ter waarde van €250 en een rijtegoed van €300. “We verloten 3 abonnementen en hopen op deze manier twijfelende inwoners te overhalen om mee te stappen in het elektrisch deelwagensysteem”, klinkt het nog bij schepen Fonteyn.