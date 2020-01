In maand tijd zeven vrachtwagenbestuurders beboet voor negeren parkeerverbod

In de tweede helft van 2019 kreeg de gemeente heel wat klachten en meldingen over vrachtwagens en bussen die in woonstraten geparkeerd stonden. Dat kwam de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers niet ten goede. Daarop besliste de gemeenteraad een parkeerverbod in te voeren voor vrachtwagens boven de 7,5 ton. Nutsmaatschappijen, onderhoudsfirma’s voor groen en verhuisfirma’s kunnen wel een vergunning vragen. Voor diegenen die geen uitzondering krijgen, verwijst de gemeente naar de randparking zoals de park & ride aan de Sint-Jobsesteenweg, Sportoase voor de bussen en de zijkant van de Kapelsesteenweg ter hoogte van de brug van de E19.

“Met kanon op mug schieten”

Tijdens de eerste maand van het nieuwe reglement werd er enkel gesensibiliseerd en werden 21 bestuurders op hun overtreding gewezen. Na deze eerste maand is gestart met bekeuren en zijn er al zeven boetes uitgeschreven. CD&V vindt het toch nog altijd een overdreven maatregel. “Het is positief dat de vrachtwagens niet meer in het centrum van de gemeente parkeren”, zegt Jef Konings (CD&V). “Toch vinden wij dat het schepencollege met een kanon op een mug schiet. Op alle invalswegen zijn er extra borden moeten geplaatst worden. In totaal gaat het om meer dan 150 verkeersborden. Dit is overdreven, met een eenvoudige sensibilisering had hetzelfde effect kunnen bereikt worden. Bovendien zorgen de borden voor verwarring want bijna geen enkele gemeente in Vlaanderen heeft ze. Het is ook een thema dat leeft onder de mensen omdat ze niet goed weten welke voertuigen er allemaal onder vallen zoals een camionette of een mobilhome. Het zijn alleen “echte” trucks die niet meer mogen parkeren maar veel mensen weten dit niet.”