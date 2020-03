IN BEELD. Kinderen uit Brasschaat bedanken hulpdiensten met tekeningen en cake Toon Verheijen

23 maart 2020

13u12 0

Deze kinderen uit Brassschaat hebben op deze manier hun dankbaarheid getoond aan de hulpdiensten. Annelou, Juliette en Céleste maakten een krijttekening op de oprit. Ze waren er meer dan vier uren mee bezig. Viktor en Lukas trokken dan weer met cake naar de politie, brandweer en spoed. “Gewoon om dankjewel te zeggen. We hebben de cake bij de bakker besteld zodat het zeker in orde was. De bakker heeft zelfs de helft van de cakes gesponsord”, vertelt mama Stefanie. “En Lukas mocht als corona voorbij is terugkomen naar de brandweer om alle wagens eens te bekijken. Trots dat hij was."

Meer over Lukas

samenleving

Viktor

Juliette

Céleste

Brassschaat

Stefanie