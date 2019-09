IN BEELD . Antwerp Symphony Orchestra te gast in AZ Klina Toon Verheijen

12 september 2019

Het was eens wat anders voor bezoekers en patiënten van het AZ Klina donderdagnamiddag. Zij konden in de ontvangsthal van het ziekenhuis zowaar genieten van een optreden van het Antwerp Symphony Orchestra. “Een beetje Bach, een vleugje Mozart of een streepje Beethoven, daar kikker je zo van op”, zegt Joanne De Roeck van AZ Klina. “Maar het is lang niet voor iedereen evident om een concert bij te wonen. Voor deze mensen gaat het Antwerp Symphony Orchestra de baan op en hielden ze ook bij ons halte. Onze patiënten zaten op de eerste rij. Een 30-koppig orkest trakteerde hen en de bezoekers een uur lang op populaire klassieke muziek.”