Igean bindt de strijd aan met te zware huisvuilzakken : “Wij vragen begrip voor onze ophalers” Toon Verheijen

14 juni 2019

14u34 0 Brasschaat Intercommunale Igean start een sensibiliseringscampagne om de inwoners van het werkingsgebied, zo’n 27 gemeenten in de noord- en zuidrand van Antwerpen, aan te sporen om de vuilniszakken niet zwaarder dan vijftien kilogram te laten wegen. De ophalers krijgen ook een weegschaaltje mee en als de zakken te zwaar zijn, zullen ze blijven staan. “Het maximum gewicht staat in alle politiereglementen, maar het handhaven is moeilijk”, zegt voorzitter van Igean Erik Broeckx.

Koen Bruynseels en Rien Dockx werken respectievelijk vijftien en tien jaar als ophaler voor Igean. Dagelijks trekken ze met een van de 32 ophaalwagens de baan op om het afval in een van de 27 aangesloten gemeenten op te halen. In dertien gemeenten wordt het restafval nog altijd opgehaald in vuilniszakken en dat betekent zwaar labeur. Dagelijks komt het neer op 12.500 kilogram afval. “Het gebeurt dagelijks dat wij zakken moeten tillen die echt wel boven de vijftien kilogram uitkomen”, vertellen Rien en Koen. “Onlangs zelfs eentje van meer dan dertig kilogram. Als je weet dat we er tussen de 500 en 800 moeten tillen per dag, dan weegt dat na een tijdje door. Soms moeten we ook toch nog enkele meters afleggen over fiets- of voetpaden om tot aan de wagen te geraken.

Campagne

Met de campagne ‘Niet te zwaar een mooi gebaar’ hoopt Igean de 202.000 aangesloten gezinnen/ophaalpunten te sensibiliseren. “Het grootste probleem zijn pampers en bijvoorbeeld kattenbakvullingen”, vertelt Bieke Van Baelen van Igean. “Dat zijn zaken die doorwegen en waar niet altijd iedereen bij stilstaat. Een ander probleem is dat mensen hun vuilniszak dichtkleven met tape waardoor ze nog moeilijker te hanteren zijn. Wij willen dus een oproep doen om het afval zoveel mogelijk te spreiden over verschillende zakken en ze dicht te knopen. Een klein gebaar, maar voor onze 75 ophalers zal het zegen zijn. Heel wat van hen zijn nu echt blij wanneer het vrijdag is (lacht).”

Weegschaal

De campagne is één zaak, maar Igean gaat ook de daad bij het woord voegen. De ophalers krijgen voortaan een weegschaaltje mee. Is de zaak te zwaar, dan blijft hij staan en krijgt hij een sticker waarop de ophaler het gewicht kan noteren. “We moeten iets doen”, zegt Erik Boeckx. “Het maximum gewicht staat wel in alle politiereglementen, maar dat is moeilijk te handhaven. Daarom proberen we het nu op deze manier.” Blijft de vraag waarom de dertien gemeenten waar nog met zakken wordt gewerkt, niet overschakelen op containers. “Wij kunnen als Igean dat alleen maar aanraden, maar het blijft een autonome beslissingsbevoegdheid van de gemeentebesturen. We beseffen dat het ook niet altijd evident is voor mensen die klein wonen of een appartement hebben. Dan zijn containers geen evidentie.”