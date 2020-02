Iers dansspektakel start met crowdfunding nadat het moet uitwijken door plotse sluiting Ruiterhal Toon Verheijen

04 februari 2020

16u37 0 Brasschaat Het Ierse dansspektakel/danswedstrijd Antwerp Feis heeft alsnog een nieuwe locatie gevonden. De wedstrijden vinden nu plaats in de Bluepoint in Berchem. De organisatie moest op zoek naar een alternatief omdat de Het Ierse dansspektakel/danswedstrijd Antwerp Feis heeft alsnog een nieuwe locatie gevonden. De wedstrijden vinden nu plaats in de Bluepoint in Berchem. De organisatie moest op zoek naar een alternatief omdat de Ruiterhal in Brasschaat onverwacht werd gesloten door stabiliteitsproblemen . Antwerp Feis hoopt de extra kosten te kunnen inzamelen met een crowdfunding.

Antwerp Feis is jaarlijks goed voor zo'n 300 deelnemers uit verschillende Europese landen om het tegen elkaar op te nemen in een wedstrijd. Alles was in volle voorbereiding om er een groot feest van te maken op 15 en 16 februari, maar toen kwam plots het nieuws van het sluiten van de Ruiterhal. “We zaten even met de handen in het haar”, zegt Nathan Bailleuil. “Heel wat dansers hadden hun vlucht en hotel al geboekt. Ook de juryleden en de muzikanten uit Ierland, Schotland en zelfs Amerika hadden al lang alles vastgelegd om er bij te kunnen zijn. Het evenement afzeggen was dus niet meteen een optie.”

De organisatie ging naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. “Simpel is dat niet omdat het best een groot evenement is en we zijn met onze dansschoenen ook niet zomaar overal welkom”, vertelt Nathan. “Uiteindelijk vonden we de Bluepoint in Antwerpen als locatie. Zij hebben ons echt wel een fikse korting gegeven, maar de totale kosten liggen toch nog boven ons budget. We hopen nu via een crowdfunding de laatste 2.500 tot 3.000 euro in te zamelen om alle kosten te kunnen dekken. “

https://form.jotform.com/200332464385350?fbclid=IwAR2zMyseDUOCsn7IJhSauZ0CQ7UYmQSmeBQ-dvcU2NmgB1qfk4eEERfy3dg