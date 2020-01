Hemelakkers enkelrichting door werken aan nutsleidingen Toon Verheijen

06 januari 2020

15u57 0 Brasschaat De Hemelakkers is de komende weken enkelrichting in de richting van het centrum. Proximus voert werkzaamheden uit aan glasvezelkabels in de Hemelakkers tussen de Oude Baan (gedeelte in het verlengde van de Leopoldslei) en het kruispunt met de Bredabaan tegenover de Zegersdreef.

In de eerste fase, die maandag gestart is, blijft het kruispunt Hemelakkers/Oude Baan open. Je kan links inslaan in de Oude Baan. Aan de overzijde van de straat kan je in deze fase niet rechts afslaan in de Sportendreef. In de tweede fase is het net het omgekeerde. Dan kan je rechts afslaan in de Sportendreef, maar niet links in de Oude Baan.