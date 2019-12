Hardleerse exhibitionist (28) krijgt twee jaar cel met uitstel BJS

21 december 2019

12u34 0 Brasschaat De Antwerps strafrechter heeft een exhibitionist van 28 uit Brasschaat veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. De beklaagde werd vrijdag schuldig bevonden aan een resem aan zedenfeiten.

De eerste feiten dateren van juni 2017. De politie werd toen naar een bank- en dienstenchequekantoor in Brasschaat gestuurd. Een werkneemster verklaarde dat zij aan het werk was toen plots een man binnenstapte die vroeg naar werk. Tijdens het gesprek was zijn geslachtsdeel zichtbaar. De politie kon L.H. als verdachte identificeren. Hij excuseerde zich en verklaarde zijn gedrag door overmatig alcoholgebruik.

Cocaïne en alcohol

In april 2018 pleegde L.H. nieuwe feiten. De directrice van een school in Brasschaat had toen de politie verwittigd, nadat twee leerlingen kwamen zeggen dat ze een exhibitionist hadden gezien. Volgens de meisjes hadden ze aan de drankautomaat naast de school een man opgemerkt die van het ene groepje leerlingen naar het andere ging. De ritssluiting van zijn broek was open waardoor zijn geslachtsdeel uit zijn broek hing. L.H. werd over de feiten verhoord. Hij kon zich niets meer van het voorval herinneren omdat hij cocaïne en alcohol had gebruikt.

Een maand later liep opnieuw een klacht binnen. Ditmaal waren het twee dames naar de politie stapten. Ze zaten in Kalmthout in een geparkeerd voertuig toen plots iemand op het raam klopte. Een van de vrouwen deed het raam open en zag een man staan, die de weg naar Brasschaat vroeg. Plots merkte de andere vrouw dat het geslachtsdeel van de man uit zijn broek hing. De vrouwen kregen van de politie een fotodossier voorgelegd en herkenden L.H. als de dader.

Aanranding

L.H. maakte zich ook schuldig aan aanranding van de eerbaarheid. Zo betastte hij op 20 mei 2018 twee jonge meisjes die naar de straatfeesten in Kalmthout waren geweest. De twintiger werd opgepakt en verklaarde opnieuw dat hij zich omwille van drug- en alcoholgebruik helemaal niets meer kon herinneren.

De rechtbank sprak vrijdag een straf van twee jaar cel met uitstel uit, gekoppeld aan probatievoorwaarden. L.H. moet verplicht in behandeling voor zijn verslavingen en krijgt een verbod op alcoholmisbruik opgelegd.

Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. L.H. moet hen een schadevergoeding betalen.