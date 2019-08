Gunfire Museum herdenkt 170 bominslagen WOII met replica en expo Sander Bral

27 augustus 2019

14u30 1 Brasschaat Het War Heritage Institute en het gemeentebestuur van Brasschaat knipten zondag het lint door van de unieke tentoonstelling over de V-bommen die delen van Antwerpen en Brasschaat in as legden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 170 bomaanslagen eisten toen 78 doden.

Na de bevrijding van Antwerpen en de randgemeenten aan het einde van WOII werd de stad en omgeving nog zwaar gebombardeerd met V1- en V2-bommen door de terugtrekkende Duitsers. Ongeveer negentig percent van die bommen werden voor impact onschadelijk gemaakt door de Amerikanen. Toch nog 170 projectielen glipten door de mazen van het Amerikaanse net en sloegen in op vooral Brasschaat. 78 mensen kwamen nog om het leven nadat ze reeds ‘bevrijd’ werden van de Duitse bezetter.

Sinds zaterdag loopt er een expo over die bombardementen in het Gunfire Museum aan Licht Vliegwezenlaan in Brasschaat. Naast de vele info over de aanslagen is er ook een uniek replica te bewonderen van een V1-bom.