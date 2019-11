Gulden Kapittelkapper naar Prinsen & Prinsessen Toon Verheijen

19 november 2019

16u32 2 Brasschaat Guldensporen Brasschaat heeft voor de tiende keer een prijs toegekend aan een Brasschaatse winkelier die een mooie originele Nederlandstalige naam kiest voor zijn zaak. De Gulden Kapittelkapper gaat dit jaar naar de winkel Prinsen en Prinsessen.

De inwoners van Brasschaat hebben in de volksmond een bijnaam, de kapittelkappers. In Brasschaat staat het woord “kapittel” voor de dunne blokjes en schijfjes hout die je verkrijgt als je een kleingezaagd boomstammetje met een kapmes in vele stukjes hakt. Gilbert De Corte beeldhouwde voor de organisatie een Gulden Kapittelkapper. Dat kunstwerk gaat naar de tiende laureaat van de Gulden Kapittelkapper. In totaal waren er een 100 deelnemers. De jury bestond schepen Carla Pantens (N-VA), Laurent Michielse van het Davidsfonds Brasschaat, Gui Boven van Unizo Brasschaat en Mieke De Bats en Frederiek Pieters van Guldensporen Brasschaat.

Prinsen en Prinsessen

De winnaar werd Prinsen en Prinsessen, een kinderspeciaalzaak op de Bredabaan in Brasschaat-centrum. De eervolle vermelding ging naar Ravot’ers, een kinderdagverblijf op de Lage Kaart in de wijk Kaart. De winnaar van de publieksprijs is Pure Pauze, een inclusieve horecazaak aan de Frilinglei in het centrum. Winnaar van “win een etentje” is niemand minder dan de titelvoerende burgemeester en Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij vulde op de dorpsdag een strookje in met zijn voorkeur, Pure Pauze, en werd door een onschuldige hand uitgeloot. Hij krijgt een restaurantbon van de Hemelhoeve.