GroenRand wil meer aandacht voor de otter in de Antitankgracht

08 november 2019

14u00 6 Brasschaat Burgerbeweging GroenRand roept de hulp in van minister Zuhal Demir (N-VA) om maatregelen te nemen om de Antitankgracht ottervriendelijk te maken. Ze denken onder meer aan het verbinden van natuurgebieden in de omgeving, slib ruimen, het herstel van de oevers en zorgen dat de vispopulatie zich beter kan verplaatsen.

Vorig jaar nog werd er in een afgesloten domein van het Agentschap Natuur en Bos aan de Antitankgracht een otter gespot. Enkele jaren geleden werden er in dezelfde omgeving ook al twee verkeersslachtoffers gemeld. “En dat doet ons vermoeden dat de Antitankgracht toch een belangrijke schakel is tussen verschillende leefgebieden van de otter”, zegt Dirk Weyler van GroenRand. “Het gebied van de Antitankgracht maakt deel uit van het Beneden-Scheldebekken, waar al jaren otters worden gespot. We zien de gracht dus als een belangrijke plaats om de populatie van de otter te versterken.”

Maatregelen

Daarom pleit GroenRand om de nodige ingrepen te doen en knelpunten weg te werken. “Er is een cruciale verbinding tussen Schijnvallei, Antitankgracht en de Netevallei. Deze ligt in de Halse Hoek vanaf Dreihoekbos richting Tappelbeek (grondgebied Zoersel/Schilde). De Antitankgracht komt bijna tot tegen de Tappelbeek. Het is daar dat bevers en in de toekomst hopelijk otters van het ene stroomgebied in het andere terecht komen. Een tweede belangrijk zone ligt in de omgeving van Brasschaat, waar er een verweving ontstaat tussen de Schietvelden en de Kalmthoutse Heide. Door de Antitankgracht beter aan te sluiten op deze gebieden en door de ecologische waarde ervan te verhogen, kan een netwerk van natuurverbindingsgebieden uitgebouwd worden.”

Vispopulatie

Maar er moet volgens GroenRand dan wel iets gedaan worden aan de visbezetting. “Nu kunnen die zich moeilijk verplaatsen in de gracht door het hoogteverschil van de stuwen. Er zijn zal van sluizen, overlopen en duikers die in slechte staat zijn. Die zouden kunnen hersteld worden. De Antitankgracht werd op verschillende plaatsen gedempt en loopt dan via een duiker onder de weg door, maar die zijn dikwijls volledig verstopt geraakt. Die moeten dus absoluut terug open gemaakt worden. We ijveren ook voor een ecologisch herstel van de oevers zodat de otters er een schuilplaats kunnen vinden en pleiten ook voor het ruimen van slib in de Antitankgracht. We hopen dat de minister de problematiek grondig wil bekijken én aanpakken.”