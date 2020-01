GroenRand pleit door doorbraak in fietspaddossier antitankkanaal Toon Verheijen

06 januari 2020

09u28 0 Brasschaat Milieubeweging GroenRand dringt er bij het schepencollege van Brasschaat op aan om het fietspaddossier rond de Antitankkracht zo snel mogelijk uit het slop te halen.

“We wachten er nu al vier jaar op”, zegt Dirk Weyler. “Maar ondertussen zijn we nog niets verder. Eerst was er de discussie over wie verantwoordelijk was, dan moest het traject uitgestippeld worden en nu is het nog altijd wachten op de goedkeuring van het project en het uittrekken van de nodige budgetten.” Volgens GroenRand is het vervolledigen van de fietsroute langs de Antitankgracht een belangrijk dossier. “Via het fietspad naast de Antitankgracht kan je fietsen tot domein de Vrieselhof, de Inslag, kinderboerderij Mikerf, Perron Noord, museum Gunfire, spoorfietsen, het Fort Van Brasschaat, domein de Uitlegger, Mastenbos, Ravenhof, Moretusbos, Brabantse Wal. Tal van toeristische plaatsen dus. Prioritair zou hierbij de verbinding tussen domein de Inslag en domein de Uitlegger zijn.

De Antitankgracht is sinds 1994 een beschermd cultuurhistorisch landschap van Vlaanderen en is in totaal 33 kilometer lang. De Antitankgracht werd aangelegd met als doel Antwerpen te beschermen tegen een mogelijke Duitse tankaanval. In 2019 bestond de Antitankgracht 80 jaar. Naast het fietspadendossier pleit GroenRand ook al langer voor ingrepen om de fauna en flora te beschermen zoals onder meer voor het leefgebied van de otter.

