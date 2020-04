GroenRand plant na coronacrisis zwerfvuilacties aan antitankkanaal Toon Verheijen

22 april 2020

08u05 0 Brasschaat Het is vandaag 22 april dag van de aarde en de dag dat de milieubeweging GroenRand normaal een nieuwe actie zou lanceren, maar die wordt door corona opgeschoven voor onbepaalde tijd.

Op 22 april worden er overal ter wereld activiteiten gepland om mensen bewust te maken van het leven op aarde. “GroenRand had het plan om 600 leesboekjes te verspreiden om jongeren meer natuur- bewust te maken”, zegt Dirk Weyler. “We zouden dat normaal woensdag lanceren Jongeren zouden via een verhaal en een gedicht bewust worden gemaakt van de milieuproblematiek, waarvoor 600 voorleesboekjes verspreid zouden worden in de scholen. Maar door corona zal deze actie verschoven worden.”

Het gedicht van Rodrik Steverlynck en het verhaal van schrijver Peter Jochems zit boordevol symboliek. Otter Olga is altijd op zoek naar een stukje rivier, een kanaal of een gracht met proper water. Nu is ze terecht gekomen in het Groenrandbos waar ze geniet van de Grote Gracht (Antitankgracht).

Rommelop is een mooie groene vuilnisbak. Net als Olga houdt Rommelop niet van vuile vieze dingen die mensen zomaar weggooien in de natuur. Ze babbelden elke dag wat met elkaar en werden dikke vrienden. Op een nacht werd Olga ziek. Iemand had al zijn afval zomaar in de Grote Gracht gegooid. Olga vond het erg jammer, maar ze moest de mooie waterplek dichtbij Rommelop verlaten. De volgende dag zag Rommelop dat hij zijn vriendinnetje kwijt was. Hij had veel verdriet. Een groep kinderen wil Rommelop helpen en had het vermoeden dat dit het werk was van Zwerfvuilsgeest.

De kinderen hebben handschoenen aangetrokken en hebben het zwerfvuil opgeraapt. De geest voelde zich beschaamd. Als geesten héél hard verlegen zijn, dan schieten ze plots met een oorverdovende knal de lucht in en verdwijnen ze naar ergens heel ver weg. De Grote Gracht is nu niet langer te vuil voor otters.

“Olga otter staat voor deze kwetsbaarheid”, zegt Dirk Weyler. “Otters eten veel vis, dagelijks een kilo, en die vis moet in blakende gezondheid verkeren. Dat is nu niet het geval. Er zit nog te veel kwik en pcb’s in onze rivieren, een kwalijke erfenis. Vissen slaan pcb’s op in hun vetweefsel, en als de otter hen oppeuzelt, stapelt hij de schadelijke stoffen op in zijn lichaam. Dat kan zijn voortplanting verstoren of zelfs fataal aflopen.”