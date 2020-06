Graffitikunstenaar SMOK versiert muur van parkeergebouw AZ Klina als dank voor inzet personeel Toon Verheijen

04 juni 2020

16u41 0 Brasschaat Graffitikunstenaar Bart Boudewijns, beter bekend als SMOK, heeft een muur van het parkeergebouw van AZ Klina voorzien van een vrolijke en vooral blijvende boodschap van dank aan al het het personeel van het ziekenhuis.



Stilaan begint het gewone leven zich weer op gang te trekken en keert ook de (relatieve) rust weer in het AZ Klina. Met de opvallende graffitimuur wilde de directie van het ziekenhuis een blijvend iets om het personeel dag in dag uit te bedanken. “De voorbije maanden heeft bijzonder ingehakt op zowel op het fysische als het mentale bij onze personeelsleden”, zegt directeur Joost Baert. “Ook emotioneel heeft het veel gevergd want uiteindelijk werk je in heel ongewone situatie, zelfs in een ziekenhuis. Soms was/is het ook heel confronterend.

Met de kleurrijke tekening met de baseline van AZ Klina in verwerkt wil de directie de personeelsleden een blijvende ‘dank u’ geven voor de inzet. “Het moest iets tastbaar en vooral blijvend zijn", zegt Baert. “Elke afdeling zal dezelfde tekening ook ingekaderd krijgen en elk personeelslid krijgt ook een kaartje thuisgestuurd.” De kunstenaar zelf is ook tevreden met het resultaat. “Ik heb er het ‘operatiegroen’ nog wel in verwerkt, maar daarnaast vooral met heel veel vrolijke kleuren gewerkt. De bliksems heb ik erin verwerkt omdat het toch ook een beetje een spannende periode is geweest.”

Het AZ Klina kreeg te maken met een late coronapiek, maar ondertussen is die al fors gedaald. Er liggen nog twee patiënten op intensieve en een tiental op de gewone afdeling. “We hebben inderdaad heel laat een piek gehad en die was ook ineens fors. We waren er zelf een beetje verbaasd over", zegt Joost Baert. “Maar gelukkig is die weer aan het wegebben. Maar we moeten wel alert blijven, want helemaal weg is het virus zeker niet.”