Golem is weer verrezen in park De Mik

21 november 2019

De houten Golem in het park De Mik is uit zijn as verrezen. Het houten beeld werd eerder dit jaar door vandalen in brand gestoken en ging volledig in vlammen op. Het beeld werd jaren geleden gemaakt door leerlingen van Remi Quadens en was naar een ontwerp van kunstenaar Koen Van Mechelen. De voorbije maanden hebben arbeiders van de technische dienst en leerlingen van het KTA het beeld opnieuw gebouwd. Nu kunnen kinderen die een boodschap willen achterlaten in het beeld er dus opnieuw terecht. De Golem is immers een figuur uit de mythologie en dient om boodschappen van verdriet of gewoon andere vragen achter te laten.