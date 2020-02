Godevaart Gereedschappen verhuist naar groter pand: “Servicedienst nog meer uitbreiden” Toon Verheijen

03 februari 2020

09u36 0 Brasschaat Het familiebedrijf Godevaart Gereedschappen uit Brasschaat zet een nieuwe stap in de groei van het bedrijf. Heft heeft een gloednieuw gebouw in gebruik genomen dat dubbel zo groot is als de oude vestiging. Het bedrijf stelt ondertussen zestien mensen te werk. “Bewuste keuze om klanten beter te helpen”, zeggen zaakvoerders Evert Eyckermans en Annick Swolfs.

Godevaart Gereedschappen zat vroeger in de Veldstraat, maar ruilde dat oude garagegebouw na 22 jaar in voor een moderne nieuwbouw aan de Bredabaan. De winkel, het magazijn, de kantoren én de servicedienst zitten er voortaan op één locatie. Een bewuste keuze omdat de oude locatie te klein was geworden en het bedrijf de klanten nog iets beter wilde helpen. “Wij hebben er vooral op gelet om een lichte, open winkel te creëren”, vertellen de zaakvoerders. “Het voordeel is ook dat we een eigen parking voor de deur hebben. We werken ook zoveel mogelijk met lokale leveranciers zoals Soudal uit Turnhout.”

Extra service

Godevaart beschikt ook over een eigen installatie-, plaatsings- en onderhoudsdienst. “Deze nieuwe site geeft ons de kans de service nog wat uit te breiden. We hebben nu ook een afdeling magazijn- en atelierinrichting. In ons eigen open atelier, kunnen klanten ook zien hoe er aan machines wordt gesleuteld.”

Familiebedrijf

Evert Eyckerman is nu 5 jaar zaakvoerder, samen met zijn partner Annick Swolfs. Ondertussen werkt hij al 15 jaar in het familiebedrijf. De familie Eyckerman heeft in de loop der jaren nog verscheidene andere bekende zaken opgebouwd zoals In ‘t Zonneke in Antwerpen, Pro Garden in Brasschaat en Machineland Eyckerman in Ekeren. De laatste 2 worden gerund door de neven van Evert Eyckerman.