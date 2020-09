Gilles Van Hesteren: “Dragons kan meestrijden tot het einde” Werner Thys

20 september 2020

10u13 0 Brasschaat De Nederlander Gilles Van Hesteren is aan zijn tweede seizoen bezig als T1 van Dragons. Na nederlagen op de eerste twee speeldagen werd zaterdag de Antwerpse derby op het veld van Beerschot met 2-3 gewonnen. Nico Della Torre scoorde drie keer voor Dragons, Red Lion Arthur De Sloover twee keer voor Beerschot.

Het vertrek van Manu Stockbroekx – naar Orée – en de Ier Shane O’Donoghue werd bij Dragons opgevangen door de komst van de Argentijnen Lucas Martinez en Nico Della Torre én de terugkeer van onder meer Matthew Cobbaert en Louis Rombouts. Na twee speeldagen bleef Dragons met lege handen achter: 0-3 tegen Leuven en 2-4 tegen Gantoise. “Onze start van de competitie was er één met hoge pieken en diepe dalen”, aldus Van Hesteren. “We hadden in die twee wedstrijden iets kunnen halen, maar Leuven en Gantoise werden wel de terechte winnaars. Iedereen weet dat Gantoise een ijzersterk team heeft en heel wat ploegen gaan zich dit seizoen nog in Leuven verslikken. Dat team kan de verrassing van de competitie worden.”

Strafcornerspecialist Della Torre

Dragons trok zaterdag dus met nul op zes voor de Antwerpse derby naar Beerschot, dat met één op zes niet veel beter aan de competitie begon. Een logische puntendeling leek lang in de maak tot Nico Della Torre vijf minuten voor het eindsignaal zijn derde strafcornerdoelpunt van de namiddag scoorde (2-3). Della Torre neemt de rol als strafcornerspecialist dus perfect over van Shane O’Donoghue. “Op strafcorner hebben we met Della Torre en Felix Denayer twee wapens in huis. Dat is belangrijk”, aldus Van Hesteren.

De zege deed zichtbaar deugd bij de coach van Dragons. “In het eerste kwart speelden we ons beste hockey van het seizoen. Beerschot kwam terug in de wedstrijd omdat het plots rommelig werd. Een beetje flipperkasthockey. Mijn jongens hielden zich wel aan de afspraken en er werd met veel inzet gespeeld. Na de stroke voor Beerschot en de daaropvolgende 2-2 hebben we ons niet laten leiden door emotie. Het feit dat we té gemakkelijk strafcorners en strokes weggeven blijft wel een werkpunt.”

Gelanceerd

Een zucht van opluchting dus in Brasschaat want Dragons kan met wedstrijden tegen Daring, Braxgata, Antwerp en Old Club voor de boeg wel eens helemaal gelanceerd zijn. “Ik geloof er rotsvast in dat we een team hebben dat tot het einde kan meespelen om de prijzen”, besluit Van Hesteren. “Als de klik in het hoofd helemaal wordt gemaakt en als we simpel hockeyen zullen de resultaten volgen.”