Gezinsbond zet buurtsfeermaker vanwege dagelijks muzikaal applaus in de bloemetjes emz

15 mei 2020

19u41 2 Brasschaat De Gezinsbond heeft in het kader van de Internationale Dag van het Gezin afgelopen vrijdagavond Frank Exelmans (58) uit Brasschaat verrast met een bloemetje. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zorgt hij met een djembé of ander muziekinstrument in de Veldstraat iedere avond voor de begeleiding van een sfeervol applaus. Buurvrouw Lieve Van Impe nomineerde hem. “De kinderen uit de buurt willen zelfs niet gaan slapen vooraleer Frank gespeeld heeft”, lacht ze.



In het totaal zette de Gezinsbond meer dan tweehonderd initiatieven in de kijker. “We lanceerden een oproep bij onze leden om iemand die zich op een speciale manier inzet tijdens de coronacrisis, te laten belonen”, zegt Christina Cop. Daarvoor dacht Lieve meteen aan haar buur Frank. “Met het dagelijks applaus wordt ervoor gezorgd dat iedereen de moed erin houdt. Het leidt echt tot solidariteit in de buurt. Daarenboven gaat hij ook winkelen voor hulpbehoevenden in onze wijk”, zegt ze.

Verrassing

Voor Frank kwam het als een verrassing. “Ik had niet eens een vermoeden. Het was wel vreemd dat ik plots om 17 uur thuis moest zijn.” Of hij nog lang zal blijven voortdoen met zijn muzikale begeleiding bij het applaus? “Totdat de lockdown voorbij is!”, lacht hij.