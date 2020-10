Geseinde inbreker opgepakt na verdachte gedragingen Toon Verheijen

08 oktober 2020

De politiezone Brasschaat heeft een man opgepakt die geseind stond als verdachte voor verschillende diefstallen in de regio. Een getuige belde afgelopen weekend de politie dat ze een verdacht voertuig zag rijden door een straat. De politie snelde ter plaatse en kon het voertuig onderscheppen. De bestuurder bleek dus geseind te staan, maar in de wagen trof de politie ook allerlei inbrekersmateriaal aan. De goederen werden in beslag genomen en de verdachte is aangehouden.