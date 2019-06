Gers Pardoel hoofdact op The Day Before Tomorrow Toon Verheijen

04 juni 2019

21u44 0 Brasschaat Gers Pardoel is dit jaar de hoofdact op The Day Before Tormorrow in Brasschaat, traditioneel de dag voor Tomorrowland. Het is al de zevende editie van het festival in het Gemeentepark van Brasschaat. Het festival zorgt dit jaar opnieuw voor vier podia en heeft een line-up van 25 dj’s.

Gers Pardoel is de hoofdact, maar daarnaast staan er nog bekende namen als Bizzey en Average Rob x Omdat Het Kan Soundsystem. Ook DJ F.R.A.N.K en 5SNAPBACK maken hun opwachting op de Main Stage. Het festival verwacht dit jaar opnieuw meer dan 10.000 bezoekers. De hoofdingang bevindt zich na de vuurdoop in 2018 opnieuw met zicht op het Kasteel van Brasschaat.

Vooral met Gers Pardoel is de organisatie tevreden. Na Lil' Kleine en Kraantje Pappie opnieuw een grote naam van de Noorderburen. ""We verwachten enorm veel van het optreden van Gers Pardoel", zegt Marc Reijntjes van The Day Before Tomorrow. "Dit is voor TDBT werkelijk de ideale act. En niet enkel voor het jonge volkje. Gers krijgt met zijn hits zonder enig probleem heel het park mee aan het zingen en bewegen. We blijven met veel grote en originele namen sowieso een erg breed publiek aanspreken en met tickets tegen 20 euro in voorverkoop houden we het allemaal zeer toegankelijk qua prijs."

