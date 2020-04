Gemeenteraad wordt uitgezonden via livestream Toon Verheijen

21 april 2020

15u33 2 Brasschaat De volgende gemeenteraad zal uitgezonden worden via livestream. De vorige zitting van de gemeenteraad was al digitaal omwille van de coronamaatregelen, maar kon pas de dag nadien bekeken worden.

Om de openbare zitting van de gemeenteraad zo toegankelijk mogelijk te maken heeft de gemeente er nu ook voor gezorgd dat de vergadering van komende maandag te volgen zal zijn via de website van Brasschaat en het eigen YouTube-kanaal. “Vorige maand werd de zitting van de gemeenteraad al via een online platform georganiseerd zodat alle leden van de raad de coronamaatregelen maximaal konden respecteren”, zegt Philip Cools (N-VA). “Er was toen echter nog een technische drempel om die vergadering (digitaal) én rechtstreeks op enkele kanalen uit te zenden. Daarom kon die vergadering pas achteraf online beschikbaar gemaakt worden. De gemeente heeft nu een oplossing gevonden waardoor iedereen die toegang heeft tot internet de raad van komende maandag eenvoudig zal kunnen volgen. Uiteraard is het voor de gemeente nog een experiment en hopen we dat er geen extra technische obstakels tevoorschijn zullen komen.”

https://www.brasschaat.be/livestream-gemeenteraad