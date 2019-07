Gemeentepark in Brasschaat bijna klaar voor The Day Before Tomorrow: “Gedroomde locatie voor festival” Toon Verheijen

16 juli 2019

18u49 0 Brasschaat Tomorrowland nadert en dat betekent dat het Gemeentepark van Brasschaat zich opmaakt voor The Day Before Tomorrow. De organisatie hoopt donderdag minstens 10.000 festivalgangers te mogen ontvangen. “Het Gemeentepark en het prachtige kasteel zijn de gedroomde locatie.” Sfeermaker en headliner wordt Gers Pardoel.

The Day Before Tomorrow is ondertussen al aan de zevende editie toe. Waar de eerste editie 1.500 bezoekers lokte, zijn er dat ondertussen 10.000 of meer. “Die eerste editie was eigenlijk al een succes want we hadden geen 1.500 bezoekers verwacht. Onze catering was er ook niet op voorzien”, lacht organisator Marc Reijntjes. “Daarna is het alleen maar de hoogte in gegaan. Een jaar geleden zaten we boven de 12.000 bezoekers, maar dat was met toppers als Kraantje Pappie en Lil’ Kleine. Misschien dat we voor volgend jaar nog eens zo’n écht grote naam moeten proberen. Al verwachten we ook enorm veel van Gers Pardoel. Eén van de grootste hitsensaties van het moment.”

Silent disco

Wie een festival organiseert, weet als geen ander dat je ook moet inzetten op vernieuwing. “We zetten enorm in op de look & feel van ons festival”, zeggen organisator Marc Reijntjes en zijn compagnon Erik Ost. “Zo verhuist de inkom naar de voorkant van het kasteel zodat er een aangename sfeer is met de fonteinen. Daar zal ook een honderd vierkante meter grote dansvloer liggen met ‘silent disco’. Drie dj’s met een totaal verschillende stijl zullen daar spelen, maar de muziek zal enkel te horen zijn via een koptelefoon waarop je de keuze tussen 1, 2 of 3 moet maken. Het kan dus zijn dat de ene festivalganger uit de bol gaat op een meezinger en de andere bij wijze van spreken aan het headbangen is (lachen).”

The Villa

Het terras van het kasteel achteraan wordt voor het derde jaar op rij ingepalmd door The Villa in Antwerpen. De vip-ruimte is met duizend mensen ook volledig uitverkocht. Op het terrein zijn de food- en drinkstanden volledig vernieuwd. De mainstage krijgt een enorme ledverlichting van driehonderd vierkante meter. Het kasteel zelf zal ook volledig uitgelicht zijn. “In The Villa komen onder meer het duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst plaatjes draaien. Of het nu goed of iets minder goed is, het zal altijd lachen zijn”, knipogen de organisatoren. “Opvallend is ook dat onze voorverkoop dit jaar opmerkelijk hoger ligt dan de voorbije jaren. Daardoor hopen we nu opnieuw om die kaap van de 10.000 te overschrijden. Héél veel meer moet niet, want uiteindelijk zitten we hier met een maximum capaciteit van 15.000 bezoekers. Eens we dat halen zullen we hier weg moeten. Een dubbeltje, want we zitten hier enorm graag. Het park van Brasschaat is een gedroomde locatie om een festival te organiseren. We hebben hier ook nauwelijks iets van incidenten. Een ideale mix ook tussen oud en jong.”

http://www.thedaybeforetomorrow.be